Friday, Feb 20, 2026

صفحه نخست » تمسخر خانواده های جاویدنامان توسط علیرضا دبیر

20.jpgایران وایر - علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی در جدیدترین اظهارنظرش در مورد سرکوب خونین مردم ایران در اعتراضات ۱۴۰۴ با تمسخر خانواده کشته‌شدگان ایرانی گفته است: «می‌گویند ناراحتیم ولی می‌زنند و می‌رقصند.»

در روزهای گذشته، بسیاری از خانواده‌های داغداری که عزیزان خود را در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ از دست داده بودند، برای ادای احترام به آن‌ها دست زدند و بر مزارشان سرودهای حماسی پخش کردند. علیرضا دبیر پیش از تمسخر این خانواده‌ها نیز با انتقاد از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور گفته بود: «خدا از شما نگذرد.»

مطلب قبلی...
karimi.jpg
تهدید به قران سوزی؟! پاسخ علی کریمی به منتقدینش
مطلب بعدی...
20.jpg
کنایه تند رهبر حزب آزادی هلند به دیکتاتور تهران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2-1.jpg
اقامت دائم هانیه صفوی دختر سرلشگر رحیم صفوی در استرالیا
tv20-1.jpg
سناتور لیندزی گراهام چهره‌ هم‌صدا با مردم ایران را بهتر بشناسیم
one21.jpg
تصاویری از ماشین دودی شاه عبدالعظیم که برای همیشه تعطیل شد!
oholic20-1.jpg
دانشجوی انصرافی دانشگاه، خالق برند گری کوس
goftar20.jpg
پایان رزمایش جمهوری اسلامی و روسیه، آیا این تجهیزات برای مقابله با قویترین ارتش دنیا کافیست؟
tv20.jpg
تصاویری از ناو پیشرفته و غول‌پیکر یو اس اس جرالد فورد
goftar19-1.jpg
زیبا کرمعلی؛ از شهرت با بازی در «لاتاری» تا صداپیشگی و فیلم‌سازی
gooyatv4.jpg
تصاویر متفاوت از الناز کیانی مجری ایران اینترنشنال

از سایت های دیگر

رأس قدرت و خامنه‌ای نگران فروپاشی هستند
فیلم: دوران رضاشاهی؛ زوال قدرت آخوندها
سرنوشت مشابه هویدا و ذوالفقار علی بوتو - از زبان یک عکس
راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مهدی نصیری: مردم ایران و شاهزاده در پی استقرار پادشاهی مشروطه‌اند
kayhan.jpg
«روز جهانی اقدام»، نقطه عطف انقلاب شیروخورشید ایران
goftar19-2.jpg
حواشی سیرک اهدای صلح نوبل در نروژ
one19-1.jpg
پنجمین ازدواج راجر واترز خواننده سابق پینک فلوید در ۷۸سالگی
newso.jpg
افشا شدن علت مرگ الکسی ناوالنی؛ مخالف سرسخت پوتین با سم قورباغه دارت کشته شد
goftar18-2.jpg
حضور کریستیان امانپور برای تماشای مسابقات تنیس اوپن استرالیا ۲۰۲۶

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy