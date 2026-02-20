ایران وایر - علیرضا دبیر رییس فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی در جدیدترین اظهارنظرش در مورد سرکوب خونین مردم ایران در اعتراضات ۱۴۰۴ با تمسخر خانواده کشته‌شدگان ایرانی گفته است: «می‌گویند ناراحتیم ولی می‌زنند و می‌رقصند.»

در روزهای گذشته، بسیاری از خانواده‌های داغداری که عزیزان خود را در اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ از دست داده بودند، برای ادای احترام به آن‌ها دست زدند و بر مزارشان سرودهای حماسی پخش کردند. علیرضا دبیر پیش از تمسخر این خانواده‌ها نیز با انتقاد از رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از کشور گفته بود: «خدا از شما نگذرد.»