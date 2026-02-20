Friday, Feb 20, 2026

صفحه نخست » ابراز ارادت خبرنگار بی‌بی‌سی فارسی به رضا پهلوی و حامیانش

سیاوش اردلان در شبکه اکس نوشت:

بسیاری از ایرانیان که از کشتار معترضان توسط رژیم به خشم آمده‌اند، اکنون از حمله نظامی آمریکا حمایت می‌کنند. با وجود اینکه پیامدهای جنگ غیرقابل‌پیش‌بینی است، به نظر می‌رسد تریبون‌های اپوزیسیون پادشاهی‌خواه همه چیز را روی یک نتیجه مشخص شرط‌بندی کرده‌اند: فروپاشی رژیم و بازگشت خودشان به قدرت...»

«شاهزاده رضا پهلوی، چهره برجسته اپوزیسیون ایران، از شیعیان مذهبی خواسته است تا علیه رژیم اسلامی به پا خیزند. این درخواست در پی فراخوان جنجالی یکی از حامیان سرشناس بسیار پرمخاطب (علی کریمی) مطرح می‌شود که از قربانیان سرکوب‌های دولتی خواسته بود قرآن را به آتش بکشند.»

واکنش مهدی نصیری

جمهوری اسلامی تجهیزات سرکوب را برای دور ماندن از حمله آمریکا، در ورزشگاه‌ها مخفی می‌کند

