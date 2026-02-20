سیاوش اردلان در شبکه اکس نوشت:
بسیاری از ایرانیان که از کشتار معترضان توسط رژیم به خشم آمدهاند، اکنون از حمله نظامی آمریکا حمایت میکنند. با وجود اینکه پیامدهای جنگ غیرقابلپیشبینی است، به نظر میرسد تریبونهای اپوزیسیون پادشاهیخواه همه چیز را روی یک نتیجه مشخص شرطبندی کردهاند: فروپاشی رژیم و بازگشت خودشان به قدرت...»
Driven by fury over the regime's killing of protesters, many Iranians now back a US military strike. While war outcomes are unpredictable, opposition monarchist platforms seemed to have staked everything on one specific outcome: the regime's collapse and their own return to power-- Siavash Ardalan (@BBCArdalan) February 20, 2026
«شاهزاده رضا پهلوی، چهره برجسته اپوزیسیون ایران، از شیعیان مذهبی خواسته است تا علیه رژیم اسلامی به پا خیزند. این درخواست در پی فراخوان جنجالی یکی از حامیان سرشناس بسیار پرمخاطب (علی کریمی) مطرح میشود که از قربانیان سرکوبهای دولتی خواسته بود قرآن را به آتش بکشند.»
Iran's Crown Prince, Reza Pahlavi, the leading opposition figure, calls on religious Shiites to rise against the Islamic regime. The move follows a controversial call from a prominent high profile supporter and mega influencer urging victims of state repression to burn the Quran. https://t.co/OZE01Oge20-- Siavash Ardalan (@BBCArdalan) February 20, 2026
واکنش مهدی نصیری