ویدیویی به دست ایران اینترنشنال رسیده که لحظه ربودن و بازداشت خشونت‌آمیز یعقوب محمدی، معلم و زندانی سیاسی پیشین، در شهر آبدانان را در روز شنبه دوم اسفند نشان می‌دهد. در این ویدیو خشونت و درگیری در صحنه بازداشت نشان داده می‌شود. pic.twitter.com/aEPjMXwvwI -- ايران اينترنشنال (@IranIntl) February 21, 2026