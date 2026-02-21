Saturday, Feb 21, 2026

صفحه نخست » پیام مانوئل اوسترمان، رئیس اتحادیه پلیس آلمان به اسلام گرایان

منوتو - مانوئل اوسترمان، رئیس اتحادیه پلیس آلمان و سخنگوی پلیس فدرال این کشور، در ویدیویی خطاب به اسلام‌گرایان، به اعتراضات و جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران اشاره کرد و گفت ایرانیان با به‌خطر انداختن جان خود نشان می‌دهند که اسلام‌گرایی افراطی تهدیدی مستقیم برای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی است.

او تأکید کرد مردم ایران برای پایان‌دادن به «اسلام‌گرایی عصر حجر» ایستاده‌اند تا به حقوق برابر، آزادی و زندگی دموکراتیک دست یابند و این واقعیت باید بدون سانسور شنیده شود.

مطلب قبلی...
khamMoji.jpg
"سناریو کشتن خامنه‌ای و پسرش مجتبی"
مطلب بعدی...
voa.jpg
وقتی بی‌طرفی به شعار تبدیل می‌شود؛ تناقض‌های صدای امریکا درباره رضا پهلوی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar21.jpg
جنجال عکس‌های تازه‌ی ترانه علیدوستی همزمان با انقلاب شیر و خورشید
tv21.jpg
محمد محسن مهاجرانی پسر عطااله مهاجرانی که یک دکل نفتی را غیب کرد!
one21.jpg
دیدار جمعی از مردم خودفروخته آذربایجان شرقی با دیکتاتور ایران
oholic21.jpg
زندگی پر از عیاشی پادشاه تایلند
goftar21-1.jpg
تصاویر لو رفته از رفتار انحرافی نمایندگان مجلس دوما روسیه
tv20-1.jpg
سناتور لیندزی گراهام چهره‌ هم‌صدا با مردم ایران را بهتر بشناسیم
goftar2-1.jpg
اقامت دائم هانیه صفوی دختر سرلشگر رحیم صفوی در استرالیا
one21.jpg
تصاویری از ماشین دودی شاه عبدالعظیم که برای همیشه تعطیل شد!

از سایت های دیگر

گزارش تصویزی از جشن مردگان
دیدگاه فعالین زن ایرانی درباره سفر یک زن سکسی به ایران
کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
وقتی تماشای فیلم‌های پورنو به اعتیاد تبدیل می‌شود

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
مهدی نصیری: مردم ایران و شاهزاده در پی استقرار پادشاهی مشروطه‌اند
kayhan.jpg
«روز جهانی اقدام»، نقطه عطف انقلاب شیروخورشید ایران
goftar20-1.jpg
مجتبی واحدی تحلیل‌گر سیاسی مقیم امریکا کیست؟
gooyatv5-1.jpg
رونمایی از یازدهمین نوه دونالد ترامپ
one20.jpg
تصاویری از فشن شو کلاه های عجیب در دوره قاجار
oholic20.jpg
آیا با پدر خود اختلاف دارید؟ شما زودتر پیر می شوید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy