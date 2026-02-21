منوتو - مانوئل اوسترمان، رئیس اتحادیه پلیس آلمان و سخنگوی پلیس فدرال این کشور، در ویدیویی خطاب به اسلام‌گرایان، به اعتراضات و جنبش آزادی‌خواهانه مردم ایران اشاره کرد و گفت ایرانیان با به‌خطر انداختن جان خود نشان می‌دهند که اسلام‌گرایی افراطی تهدیدی مستقیم برای آزادی، حقوق بشر و دموکراسی است.

او تأکید کرد مردم ایران برای پایان‌دادن به «اسلام‌گرایی عصر حجر» ایستاده‌اند تا به حقوق برابر، آزادی و زندگی دموکراتیک دست یابند و این واقعیت باید بدون سانسور شنیده شود.