ایران اینترنشنال - مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «آماده‌ایم هرچه سریع‌تر به توافق برسیم و هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد تا این اتفاق رخ بدهد.»

او افزود: «با صداقت کامل وارد اتاق مذاکرات در ژنو خواهیم شد و امیدواریم این رویکرد مثبت از سوی آمریکایی‌ها نیز متقابلا پاسخ داده شود.»

او ضمن اشاره به احتمال وقوع جنگ افزود: «اگر حمله‌ای یا تجاوزی علیه ما صورت گیرد، ما طبق برنامه‌ریزی دفاعی خود پاسخ خواهیم داد و همه باید بدانند که شروع جنگ ممکن است، اما پایان دادن به آن آسان نیست.»