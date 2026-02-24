Tuesday, Feb 24, 2026

صفحه نخست » مجید تخت‌روانچی : برای رسیدن به توافق هر کاری میکنیم

23.jpgایران اینترنشنال - مجید تخت‌روانچی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت: «آماده‌ایم هرچه سریع‌تر به توافق برسیم و هر کاری که لازم باشد انجام خواهیم داد تا این اتفاق رخ بدهد.»

او افزود: «با صداقت کامل وارد اتاق مذاکرات در ژنو خواهیم شد و امیدواریم این رویکرد مثبت از سوی آمریکایی‌ها نیز متقابلا پاسخ داده شود.»

او ضمن اشاره به احتمال وقوع جنگ افزود: «اگر حمله‌ای یا تجاوزی علیه ما صورت گیرد، ما طبق برنامه‌ریزی دفاعی خود پاسخ خواهیم داد و همه باید بدانند که شروع جنگ ممکن است، اما پایان دادن به آن آسان نیست.»

پیام فارسی سازمان "سی آی اِی" آمریکا خطاب به ایرانیان‌
یکی از مدیران شبکه «ان‌اچ‌کی» ژاپن در ایران بازداشت شد

وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی
مشهورترین چهره های چپ ایران
بوسه شهاب حسینی بر دستان پدر فیلمساز جانباخته در قیام دی ماه
شلوار ملانیا ترامپ در ضیافت شام فرمانداران جنجالی شد
تتوی خاص وزیر جنگ آمریکا خبرساز شد
تصاویر کمتر دیده از احمد جنتی در آستانه ۱۰۰ سالگی
با این ۷ روش بدنتان را هک کنید

طرح ترور خامنه ای و پسرش؟
سوئدی جذابی که مثل آب خوردن رکورد می‌شکند و پول درمی‌آورد
محققان برتر ایرانی علوم بیو انفورماتیک در جهان
از نقش آفرینی در کلیپ های لس آنجلسی تا ورود به سیاست، نازنین بنیادی کیست؟‌
جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه صنعتی آریامهر با حضور فریده قطبی (مادر فرح دیبا)
اعطای دکترا افتخاری دانشگاه تهران به ریچارد نیکسون رییس جمهور آمریکا در سال۱۳۳۳

