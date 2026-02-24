Tuesday, Feb 24, 2026

صفحه نخست » هلند سفیر جمهوری اسلامی را در پی توقیف چمدان دیپلماتش احضار کرد + فیلم

NL.jpgخبرنامه گویا - به گزارش رویترز وزارت خارجه هلند امروز اعلام کرد که در پی توقیف چمدان یک دیپلمات این کشور در فرودگاه تهران، سفیر جمهوری اسلامی را احضار کرده است. این وزارتخانه اقدام مقام‌های ایرانی را «غیرقابل قبول» و نقض آشکار موازین دیپلماتیک خوانده است. این رویداد در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۶ رخ داده است.

به گفته وزارت خارجه هلند، مقام‌های جمهوری اسلامی در این تاریخ، دیپلمات هلندی را وادار به تحویل چمدان خود کرده‌اند؛ اقدامی که از نگاه لاهه تخلفی جدی از قواعد و مصونیت‌های دیپلماتیک به شمار می‌رود.

دولت هلند می‌گوید بارها از جمهوری اسلامی خواسته است اموال توقیف‌شده را بازگرداند، اما تاکنون توضیح روشنی درباره وضعیت و سرنوشت این اقلام ارائه نشده است. هم‌زمان، انتشار ویدئوی این ماجرا از سوی نهادهای ایرانی به‌صورت عمومی، بر شدت تنش‌های دیپلماتیک افزوده و سرانجام به احضار رسمی سفیر جمهوری اسلامی از سوی لاهه منجر شده است.

