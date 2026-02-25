در همین زمینه:

سازمان مجاهدین خلق از کشته یا بازداشت شدن بیش از ۱۰۰ عضو خود در درگیری سنگین در اطراف دفتر علی خامنه‌ای خبر داد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، این خبر را تکذیب کرد و به نقل از «منابع رسمی» نوشت: «حتی یک گلوله در این منطقه شلیک نشده و اگر دستگیری‌هایی رخ داده باشد، مربوط به روند معمول و عادی بوده است.»

با این حال، سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد اعضایش بامداد دوشنبه در این حملات خساراتی وارد کرده‌اند.

گفت‌وگو با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، این خبر را تکذیب کرد و به نقل از «منابع رسمی» نوشت: «حتی یک گلوله در این منطقه شلیک نشده و اگر دستگیری‌هایی رخ داده باشد، مربوط به روند معمول و عادی بوده است.»

