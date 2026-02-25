کانونهای مسلح شورشی pic.twitter.com/UmL9pYxC8u-- شاهی (@Alithegeek) February 24, 2026
سازمان مجاهدین خلق از کشته یا بازداشت شدن بیش از ۱۰۰ عضو خود در درگیری سنگین در اطراف دفتر علی خامنهای خبر داد.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، این خبر را تکذیب کرد و به نقل از «منابع رسمی» نوشت: «حتی یک گلوله در این منطقه شلیک نشده و اگر دستگیریهایی رخ داده باشد، مربوط به روند معمول و عادی بوده است.»
با این حال، سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد اعضایش بامداد دوشنبه در این حملات خساراتی وارد کردهاند.
گفتوگو با جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی
