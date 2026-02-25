Wednesday, Feb 25, 2026

صفحه نخست » واکنش تند ایرج مصداقی به ادعای مجاهدین درباره درگیری با نیروهای بیت خامنه‌ای

در همین زمینه:

سازمان مجاهدین خلق از کشته یا بازداشت شدن بیش از ۱۰۰ عضو خود در درگیری سنگین در اطراف دفتر علی خامنه‌ای خبر داد.

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه، این خبر را تکذیب کرد و به نقل از «منابع رسمی» نوشت: «حتی یک گلوله در این منطقه شلیک نشده و اگر دستگیری‌هایی رخ داده باشد، مربوط به روند معمول و عادی بوده است.»

با این حال، سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد اعضایش بامداد دوشنبه در این حملات خساراتی وارد کرده‌اند.

گفت‌وگو با جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی

***

مطلب قبلی...
cia.jpg
پیام فارسی سازمان "سی آی اِی" آمریکا خطاب به ایرانیان‌
مطلب بعدی...
IMG_4448.png
پاس گل مجاهدین خلق به خامنه ای و دار و دسته آدمخوران اسلامی؛ ف. م. سخن

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


tv25-1.jpg
تصاویر لورفته از دختر سرلشکر صفوی در یک دفتر مشاور املاک در ملبورن
goftar25-1.jpg
کالکشن برند امیری با الهام از پوشش محمدرضا شاه
one25.jpg
شاهزاده بابک قاجار کیست
oholic25.jpg
نیم نگاهی به برند ساعدی نیا از گذشته تا به امروز
tv25.jpg
حضور عروس اوکراینی شهرام پهلوی نیا و فرزندش در تظاهرات لس انجلس
goftar25.jpg
بازار بزرگ تهران یکماه بعد از سرکوب خونین و احتمال حمله امریکا
goftar24.jpg
وضعیت شمال تهران در روزهای ناآرام دانشگاه ها
gtv.jpg
از آرشیو تصویری: حضور فرحناز پهلوی برای تدارکات عروسی ایمان پهلوی

از سایت های دیگر

کاریکاتور هفته: آهای حروم زاده ها
تصویری تاریخی و شگفت‌انگیز از رصدخانه روبین
هشدار پزشکان به والدین پس از مشاهده رشد «آلت جنسی مردانه» در یک دختر
پیری (واقعیت تلخ زندگی) یک بیماری قابل علاج است

پر بیننده ترین ها



tv25-2.jpg
تصاویری از دوست دختر ال منچو که شاید در دستگیری او نقش داشته است
tn.jpg
تورج نگهبان خالق ترانه، ای ایران را بهتر بشناسیم
goftar24-3.jpg
خطرناک‌ترین و قدرتمندترین رهبر کارتل مواد مخدر مکزیک کشته شد؛ «ال منچو» کیست؟
gtv.jpg
بزرگداشت سینمای ایران با حضور ویشکا آسایش و زر امیرابراهیمی در دانشگاه یوسی ای ال
goftar28-2.jpg
نگاهی به توانایی زیردریایی های جمهوری اسلامی
oholic26-1.jpg
محصولات بي مصرفي كه صدقه سر اينستاگرام پر فروش شدند

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy