daramiri.jpg

دکتر مهدی امیری با انتشار تصویر زیر در اینستاگرام نوشت:

در میانه ی انبوه اخبار این روزها، عکسی از نفربر های نظامی بی ام پی در پارکینگ بیمارستانی در ارومیه گم‌شد. اهمیت این عکس در چیست؟ جمهوری اسلامی مبدع و باعث و بانی جنگ در مناطق مسکونی و بیمارستان ها است، و این روش کثیف از جنگ را به عالم صادر کرده است و حالا نیز مردم ایران را می خواهد گوشت دم توپ کند.

nafarbar.jpg

چرا این را می گویم؟ برای یادآوری این نکته که اعتراضات دست خالی در خیابان، آگاهی سازی، اطلاع رسانی رسانه ای، "دیدار و دور هم گرد آمدن و عکس یادگاری گرفتن" (که در جای خود خوب هم هست)، تا جایی علیه جمهوری اسلامی کار می کند. از جایی به بعد باید به فکر تشدید و تصعید نبرد با رژیم به مرحله ای بالاتر بود. حداقل باید به راه های آن فکر کرد و برای سناریوهای آن تقاضای کمک خارجی کرد.

هیچ راهی جز این وجود ندارد و نباید در مرحله ی کنونی گیر کرد، مگر آنکه بخواهیم تا ابد کشته بدهیم یا کاسه ی گدایی جلوی خارجی دراز کنیم که آیا بزند، آیا نزند. منطق مبارزه ی سیاسی با چنین رژیمی‌منطق تصعید است (logic of escalation). اگر صعود به مرحله ی بعدی صورت نگیرد، کشته می شویم. حتی حمله ی خارجی موفق نیز (یعنی حمله ای که به تغییر رژیم منجر شود)، نیاز به عملیات بومی زمینی برای افزایش شانس دارد. متاسفانه تنها کسانی که به اهمیت این موضوع پی برده اند، همان گروه نامحبوبِ بدنام است...

سپاسگزارم از توجهتان به این موضوع مهم.

