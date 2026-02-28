Saturday, Feb 28, 2026

صفحه نخست » پیام ترامپ بعد از شروع حملات امریکا به جمهوری اسلامی

ترامپ: وقت آزادی شما فرا رسیده است

- سال‌هاست که از آمریکا خواستید به شما در مبارزه با رژیم کمک کند. هیچ رئیس‌جمهوری حاضر نشد به شما کمک کند اما من این کار رو انجام دادم. در جاهای امن پناه بگیرید. وقتی حملات ما تمام شد، نوبت شماست که آینده‌ی خودتان را به دست بگیرید و شکوفایی ایران رو رقم بزنید. این لحظه‌ی عمل شماست، نگذارید از دست برود.

- ترامپ از سپاه پاسداران خواست سلاح‌های خود را بر زمین بگذارند

***

مطلب قبلی...
hatami.jpg
خبرهای تائید نشده از کشته شدن امیر حاتمی فرمانده کل ارتش
مطلب بعدی...
canada.jpg
هشدار بی‌سابقه: احتمال نفوذ «مهره‌های خارج از کنترل» رژیم ایران از خاک کانادا به آمریکا

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
تخلیه و غارت کاخ نیاوران در تهران
goftar27-3.jpg
اولین حضور گلشیفته فراهانی بعد از اظهارات جنجالی در مورد احتمال حمله امریکا به ایران
tv27-1.jpg
درگذشت سعید اویسی بازیگر قدیمی در سوئد
one14.jpg
افتتاح مجلس شورای ملی با حضور رضاشاه در سال ۱۳۱۴
oholic27.jpg
مجریان مشهوری که از تلویزیون کنار گذاشته شدند
tv27.jpg
تصاویری از مدلینگ محمدرضا گلزار برای پروژه عکاسی کمپین بیلبوردی آیس من
goftar27-1.jpg
تصاویری از آخرین وضعیت سفارت امریکا در تهران
oholic26.jpg
صحبت‌های جنجالی ابراهیم تاتلیس درباره فرزندانش: «از پسرم متنفرم

از سایت های دیگر

مهم‌ترین سرنخ نشانه‌های حیات در مریخ: سنگ‌های لکه‌پلنگی
دوران محمدرضاشاهی؛ انقلاب علیه فئودال‌ها
ویدئویی که فرانسه را شوکه کرد
رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند

پر بیننده ترین ها



tv28.jpg
تصاویر دیده نشده از شهاب حسینی
kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
euro.jpg
پاکستان با حمله به کابل به طالبان «اعلام جنگ» کرد
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
gtv.jpg
سوالاتی که هرگز نباید در اولین قرار ملاقات بپرسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy