ترامپ: وقت آزادی شما فرا رسیده است
- سالهاست که از آمریکا خواستید به شما در مبارزه با رژیم کمک کند. هیچ رئیسجمهوری حاضر نشد به شما کمک کند اما من این کار رو انجام دادم. در جاهای امن پناه بگیرید. وقتی حملات ما تمام شد، نوبت شماست که آیندهی خودتان را به دست بگیرید و شکوفایی ایران رو رقم بزنید. این لحظهی عمل شماست، نگذارید از دست برود.
- ترامپ از سپاه پاسداران خواست سلاحهای خود را بر زمین بگذارند
