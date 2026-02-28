Saturday, Feb 28, 2026

IMG_4532.pngدر تهران صدای انفجارها در همه جا شنیده می شود. آژیرهای قرمز در برخی نقاط به صدا در آمده اند. اسراییل حمله ی پیشگیرانه ی خود را به تهران از پاستور و دفتر ریاست جمهوری نکبت اسلامی آغاز کرده است.

اگرچه این مردم هستند که در جنگ آسیب خواهند دید اما راهی جز جنگ برای خلاص شدن از شرّ اهریمن اسلامی وجود ندارد.

اکنون این ما هستیم که باید به هر شکلی که می توانیم از این موقعیت استفاده کنیم و حکومت را به گورستان تاریخ بسپاریم.

جنگی که شروع شده است، آغاز کننده اش اسراییل نیست؛ حکومت نکبت اسلامی و سد علی دونگ است. اگر کسانی امروز به اسم ضد جنگ بودن و جنگ بد است و جنگ اَخ است شروع به ناله و شیون کنند آن ها هم مقصرند که سدعلی را به خاطر منافع شان بر سریر قدرت نگه داشته اند و به انواع حیل بر عمر حکومت نکبت افزوده اند.

امیدوارم شاهزاده رضا پهلوی در کنار دفترچه ی نامربوط و بی موقع اضطرار، برای این دوره یعنی زمان حمله ی نظامی اسراییل و امریکا به جمهوری نکبت برنامه های اساسی پیش بینی کرده باشند.

امروز روز تکمیل حملات نظامی با عمل مردم داخل کشور است. اتفاقی که برای آزاد کردن فرانسه افتاد در ایران نیز باید بیفتد. نیروهای مخالف حکومت نکبت باید وارد عمل شوند و همراه با نیروهای متفقین سرزمین شان را از اشغالگران اسلامی پس بگیرند.

فرانسوی ها یک بدبختی که ما داریم را نداشتند و آن خائنان بی وطنی هستند که از دور روز پیش نیروهای مسلح خود را در مرزهای غربی به حرکت در آوردند و خود را آماده ی بلعیدن شهرهایی که در آن ها نیرو مستقر کرده اند شده اند.


در اصل ما ایرانیان نه تنها باید تبعات حملات نظامی را تحمل کنیم و در مقابل سرکوب حکومت نکبت بایستیم، بلکه باید مراقب این ایران ستیزان نیز باشیم تا به هدف های شوم شان دست پیدا نکنند.

امیدوارم شاهزاده با قاطعیت یک فرمانده دوران جنگ با راهنمایی های صحیح و قابل اجرا، تبعات جنگ و انقلاب محتمل را به حداقل ممکن برسانند.

شما هموطنان عزیزم نیروهای نظامی اسراییل را مثل نیروهای ایرانی ببینید که با سلاح به حکومت حمله می کنند (یعنی کاری که ما به دلایل متعدد خودمان نمی توانیم بکنیم) نه مثل دشمن این آب و خاک. متفقین به رهبری امریکا فرانسه را از چنگال آلمان ها نجات دادند و به صاحبان اصلی اش باز پس دادند. مبادا حکومت با داستان سازی در مورد قصد اسراییل برای «تجاوز» به ایران،،، ما را فریب دهد و احساسات ملی و میهنی را در ما تحریک کند که این یک فریب و بی حیایی آشکار است و لحظه ای باور به این که اسراییل قصد تجاوز به ایران را دارد ما را از سرنگون کردن حکومت نکبت باز خواهد داشت.

از اینجا به بعد این نقش ما ایرانیان است که تعیین خواهد کرد عاقبت این همه مصیبت،،، آزادی ایران و رهایی مردم ایران از شر حکومت نکبت خواهد شد یا نه.

به وظیفه ی ملی خودمان عمل کنیم و ایران را به کمک اسراییل و هر نیروی خارجی دیگر آزاد کنیم.

hatami.jpg
خبرهای تائید نشده از کشته شدن امیر حاتمی فرمانده کل ارتش

