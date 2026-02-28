در تهران صدای انفجارها در همه جا شنیده می شود. آژیرهای قرمز در برخی نقاط به صدا در آمده اند. اسراییل حمله ی پیشگیرانه ی خود را به تهران از پاستور و دفتر ریاست جمهوری نکبت اسلامی آغاز کرده است.

اگرچه این مردم هستند که در جنگ آسیب خواهند دید اما راهی جز جنگ برای خلاص شدن از شرّ اهریمن اسلامی وجود ندارد.

اکنون این ما هستیم که باید به هر شکلی که می توانیم از این موقعیت استفاده کنیم و حکومت را به گورستان تاریخ بسپاریم.

جنگی که شروع شده است، آغاز کننده اش اسراییل نیست؛ حکومت نکبت اسلامی و سد علی دونگ است. اگر کسانی امروز به اسم ضد جنگ بودن و جنگ بد است و جنگ اَخ است شروع به ناله و شیون کنند آن ها هم مقصرند که سدعلی را به خاطر منافع شان بر سریر قدرت نگه داشته اند و به انواع حیل بر عمر حکومت نکبت افزوده اند.

امیدوارم شاهزاده رضا پهلوی در کنار دفترچه ی نامربوط و بی موقع اضطرار، برای این دوره یعنی زمان حمله ی نظامی اسراییل و امریکا به جمهوری نکبت برنامه های اساسی پیش بینی کرده باشند.

امروز روز تکمیل حملات نظامی با عمل مردم داخل کشور است. اتفاقی که برای آزاد کردن فرانسه افتاد در ایران نیز باید بیفتد. نیروهای مخالف حکومت نکبت باید وارد عمل شوند و همراه با نیروهای متفقین سرزمین شان را از اشغالگران اسلامی پس بگیرند.

فرانسوی ها یک بدبختی که ما داریم را نداشتند و آن خائنان بی وطنی هستند که از دور روز پیش نیروهای مسلح خود را در مرزهای غربی به حرکت در آوردند و خود را آماده ی بلعیدن شهرهایی که در آن ها نیرو مستقر کرده اند شده اند.