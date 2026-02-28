Saturday, Feb 28, 2026

صفحه نخست » پیام رضا پهلوی به مردم ایران

rp.jpgهم‌میهنان عزیزم،

لحظاتی سرنوشت‌ساز پیشِ روی ماست.

کمکی که رئیس‌جمهور ایالات متحده به مردم شجاع ایران وعده داده بود، اکنون رسیده است. این یک مداخله بشردوستانه است؛ و هدف آن، جمهوری اسلامی، دستگاه سرکوب و ماشین کشتار آن است؛ نه کشور و ملت بزرگ ایران.

اما، با وجود رسیدن این کمک، پیروزی نهایی هم‌چنان به دست ما رقم خواهد خورد. این ما ملت ایران هستیم که در این آخرین نبرد کار را تمام خواهیم کرد. زمان بازگشت به خیابان‌ها نزدیک است.

اکنون که جمهوری اسلامی در حال فروپاشی است، پیام من به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی کشور روشن است:

شما سوگند خورده‌اید حافظ ایران و ملت ایران باشید، نه حافظ جمهوری اسلامی و سرکردگانش. وظیفه شما دفاع از مردم است، نه دفاع از رژیمی که با سرکوب و جنایت، میهن ما را به گروگان گرفته است. به ملت بپیوندید و به یک گذار باثبات و امن کمک کنید. در غیر این صورت، با کشتی درهم‌شکسته خامنه‌ای و رژیمش غرق خواهید شد.

و پیام من به رئیس‌جمهور ایالات متحده، پرزیدنت ترامپ، این است:

ملت شریف ایران، با وجود سرکوب و کشتار وحشیانه این رژیم، نزدیک به دو ماه با دلاوری ایستادگی کرد. اینک از شما می‌خواهم بیشترین احتیاط ممکن را برای حفظ جان غیرنظامیان و هم‌میهنانم به کار ببرید. مردم ایران، متحدان طبیعی شما و جهان آزادند، و یاری شما در سخت‌ترین دوره تاریخ معاصر ایران را فراموش نخواهند کرد.

و به شما هم‌میهنان عزیزم در ایران:

در این ساعت‌ها و روزهای حساس، بیش از هر زمان دیگر باید بر هدف نهایی خود متمرکز بمانیم: بازپس‌گرفتن ایران.

من از شما می‌خواهم که در حال حاضر در خانه‌های خود بمانید و آرامش و امنیت خود را حفظ کنید. هوشیار و آماده باشید تا در زمان مناسب، که به‌طور دقیق به اطلاع شما خواهم رساند، برای اقدام نهایی به خیابان‌ها باز گردید.

پیام‌های من را از طریق شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های ماهواره‌ای دنبال کنید. اگر در اینترنت و ماهواره اختلال ایجاد شد، از طریق امواج رادیویی با شما در تماس خواهم بود.

ما به پیروزی نهایی بسیار نزدیکیم. می‌خواهم هر چه زودتر در کنار شما باشم تا با هم ایران را پس بگیریم و دوباره بسازیم.

پاینده ایران

***

مطلب قبلی...
mostofi.jpg
اگر تهران به اعراب حمله کند، جزایر ایران در خلیج فارس در معرض اشغال‌اند
مطلب بعدی...
mpm.jpg
افشای هویت اعضای شبکه سپاه برای سرقت پول نفت ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar27.jpg
تخلیه و غارت کاخ نیاوران در تهران
goftar27-3.jpg
اولین حضور گلشیفته فراهانی بعد از اظهارات جنجالی در مورد احتمال حمله امریکا به ایران
tv27-1.jpg
درگذشت سعید اویسی بازیگر قدیمی در سوئد
one14.jpg
افتتاح مجلس شورای ملی با حضور رضاشاه در سال ۱۳۱۴
oholic27.jpg
مجریان مشهوری که از تلویزیون کنار گذاشته شدند
tv27.jpg
تصاویری از مدلینگ محمدرضا گلزار برای پروژه عکاسی کمپین بیلبوردی آیس من
goftar27-1.jpg
تصاویری از آخرین وضعیت سفارت امریکا در تهران
oholic26.jpg
صحبت‌های جنجالی ابراهیم تاتلیس درباره فرزندانش: «از پسرم متنفرم

از سایت های دیگر

سکس، ماوراءالطبیعه و آیین‌ها در حماسه تنانه
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
سه ویژگی که نشان ‌می‌دهد شما و شریک عاطفی‌تان مناسب هم هستید
کاریکاتور هفته: یک عاشقانه ایرانی

پر بیننده ترین ها



tv28.jpg
تصاویر دیده نشده از شهاب حسینی
kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
euro.jpg
پاکستان با حمله به کابل به طالبان «اعلام جنگ» کرد
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
gtv.jpg
سوالاتی که هرگز نباید در اولین قرار ملاقات بپرسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy