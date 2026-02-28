واینت از شنیده شدن صدای انفجار در حیفا پس از پرتاب موشک از ایران خبر داد (ممکن است صدا از سیستمهای ضد موشکی بوده باشد)
شماری از خبرگزاریهای اسرائیل و کانالهای تلگرامی وابسته به سپاه از آغاز حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل خبر دادند.
سپاه پاسداران در بیانیهای اعلام کرد در پاسخ به تجاوز دشمن، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شده است
رویترز از شنیده شدن صدای انفجارهایی در تلآویو خبر داد-- ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) February 28, 2026
ارتش اسرائیل اعلام کرده است که سامانههای دفاع هوایی در حال تلاش برای رهگیری این موشکها هستند.
تا این لحظه، حملات موشکی ایران به اسرائیل بسیار محدود بوده است، احتمالاً به دلیل اختلال ناشی از حملات پیشدستانه اسرائیل و آمریکا. آنچه تاکنون میدانیم:
-
عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل انجام شده است.
-
ترامپ خواستار تغییر رژیم شده است.
-
موجهای اولیه حملات بهعنوان حملات ترور توصیف شدهاند
-
مقامات گفتهاند که این کمپین چندروزه خواهد بود.
-
اسرائیل بر اهداف نظامی مانند پرتابگرها تمرکز خواهد کرد، در حالی که مأموریت آمریکا هدف قرار دادن تصمیمگیرندگان، کشتیهای سطحی بزرگ، پناهگاههای مستحکم و غیره است.
-
۳۰ تا ۷۰ موشک بالستیک از ایران به اسرائیل شلیک شده است. سامانههای دفاع هوایی در زمان نگارش خبر فعال بودهاند.
تاکنون هیچ مرگ یا آسیبی در میان تصمیمگیرندگان اصلی یا ارشد ایرانی تأیید نشده، اما گزارشهای غیررسمی درباره کشته شدن برخی شخصیتهای نظامی ارشد منتشر شده است.
-
گزارشها از رسانههای دولتی و غربی، با استناد به منابع نزدیک به موضوع، میگویند که رئیسجمهور و رهبر ایران زنده و سالم هستند.
پیام رضا پهلوی به مردم ایران