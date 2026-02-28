وای‌نت از شنیده شدن صدای انفجار در حیفا پس از پرتاب موشک از ایران خبر داد (ممکن است صدا از سیستم‌های ضد موشکی بوده باشد)

شماری از خبرگزاری‌های اسرائیل و کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه از آغاز حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل خبر دادند.

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به تجاوز دشمن، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شده است

رویترز از شنیده شدن صدای انفجارهایی در تل‌آویو خبر داد -- ایران اینترنشنال - خبر فوری (@IranIntlbrk) February 28, 2026

ارتش اسرائیل اعلام کرده است که سامانه‌های دفاع هوایی در حال تلاش برای رهگیری این موشک‌ها هستند.

تا این لحظه، حملات موشکی ایران به اسرائیل بسیار محدود بوده است، احتمالاً به دلیل اختلال ناشی از حملات پیش‌دستانه اسرائیل و آمریکا. آنچه تاکنون می‌دانیم: