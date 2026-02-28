Saturday, Feb 28, 2026

صفحه نخست » آغاز حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل

isr.jpg

وای‌نت از شنیده شدن صدای انفجار در حیفا پس از پرتاب موشک از ایران خبر داد (ممکن است صدا از سیستم‌های ضد موشکی بوده باشد)

شماری از خبرگزاری‌های اسرائیل و کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه از آغاز حملات موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل خبر دادند.

سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرد در پاسخ به تجاوز دشمن، حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به اسرائیل آغاز شده است

ارتش اسرائیل اعلام کرده است که سامانه‌های دفاع هوایی در حال تلاش برای رهگیری این موشک‌ها هستند.

تا این لحظه، حملات موشکی ایران به اسرائیل بسیار محدود بوده است، احتمالاً به دلیل اختلال ناشی از حملات پیش‌دستانه اسرائیل و آمریکا. آنچه تاکنون می‌دانیم:

  • عملیات مشترک آمریکا و اسرائیل انجام شده است.

  • ترامپ خواستار تغییر رژیم شده است.

  • موج‌های اولیه حملات به‌عنوان حملات ترور توصیف شده‌اند

  • مقامات گفته‌اند که این کمپین چندروزه خواهد بود.

  • اسرائیل بر اهداف نظامی مانند پرتابگرها تمرکز خواهد کرد، در حالی که مأموریت آمریکا هدف قرار دادن تصمیم‌گیرندگان، کشتی‌های سطحی بزرگ، پناهگاه‌های مستحکم و غیره است.

  • ۳۰ تا ۷۰ موشک بالستیک از ایران به اسرائیل شلیک شده است. سامانه‌های دفاع هوایی در زمان نگارش خبر فعال بوده‌اند.

    تاکنون هیچ مرگ یا آسیبی در میان تصمیم‌گیرندگان اصلی یا ارشد ایرانی تأیید نشده، اما گزارش‌های غیررسمی درباره کشته شدن برخی شخصیت‌های نظامی ارشد منتشر شده است.

  • گزارش‌ها از رسانه‌های دولتی و غربی، با استناد به منابع نزدیک به موضوع، می‌گویند که رئیس‌جمهور و رهبر ایران زنده و سالم هستند.

مطلب قبلی...
dest.jpg
انتشار فیلمی از خرابی گسترده در تهران بعد از حملات امروز
مطلب بعدی...
rp.jpg
پیام رضا پهلوی به مردم ایران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28.jpg
اولین تصاویر از حملات اسرائیل به تهران
tv28-1.jpg
آغوشی که دیوارهای نفرت را لرزاند!
one28.jpg
عکسهایی از اولین ساعات درگذشت محمد رضا شاه در قاهره
oholic13.jpg
دانشمندان علت طول عمر بیشتر زنان نسبت به مردان را کشف کردند
gtv.jpg
رضا هازلی که خود را وارث نادرشاه افشار مینامد کیست
goftar17.jpg
نمایشگاه عکاسی ساناز ارجمند همسر دوم شهاب حسینی
goftar27.jpg
تخلیه و غارت کاخ نیاوران در تهران
goftar27-3.jpg
اولین حضور گلشیفته فراهانی بعد از اظهارات جنجالی در مورد احتمال حمله امریکا به ایران

از سایت های دیگر

داوری درباره ساواکی که نتوانست در مقابله با شورش ۵۷ موفق شود
دختران و نوه‌های حاکمان ایران، در لس‌آنجلس مینی‌ژوپ می‌پوشند
فیلم: ماجرای عشق ایرانی من؛ آشنایی
چت‌جی‌پی‌تی امکان تولید محتوای جنسی را فراهم می‌‌کند

پر بیننده ترین ها



tv28.jpg
تصاویر دیده نشده از شهاب حسینی
kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
euro.jpg
پاکستان با حمله به کابل به طالبان «اعلام جنگ» کرد
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
gtv.jpg
سوالاتی که هرگز نباید در اولین قرار ملاقات بپرسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy