خبرنامه گویا - عربستان سعودی تأیید کرد که هدف حملات ایران قرار گرفته و حق پاسخ‌گویی را برای خود محفوظ می‌داند

وزارت خارجه این کشور اعلام کرد پدافند سعودی توانسته حملات علیه پایتخت، ریاض، و همچنین مناطق شرقی کشور را دفع کند.

در بیانیه وزارت خارجه آمده است که این حمله «غیرموجه» بوده و در حالی صورت گرفته که مقام‌های ایرانی از موضع رسمی ریاض آگاه بودند؛ موضعی که تأکید می‌کرد عربستان اجازه نخواهد داد از حریم هوایی یا خاک این کشور برای حمله به ایران استفاده شود.

در ادامه این بیانیه تأکید شده است: «در پی این تجاوز غیرموجه، پادشاهی عربستان سعودی اعلام می‌کند که تمامی اقدامات لازم را برای دفاع از امنیت خود و حفاظت از سرزمین، شهروندان و ساکنانش اتخاذ خواهد کرد؛ از جمله گزینه پاسخ به این تجاوز.»

🇸🇦|| Footage of attack on King Fahd Air Base in Saudi Arabia.#IranRevolution2026 pic.twitter.com/uMlPAhzqDm -- Abhimanyu Manjhi (@AbhimanyuManjh5) February 28, 2026

