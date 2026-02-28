Saturday, Feb 28, 2026

صفحه نخست » حمله پهپادی جمهوری اسلامی به هتل پنج ستاره «فیرمونت» در جزیره پالم جمیرا دبی

hotel.jpg

دود غلیظ پس از صدای انفجار در هتل فیرمونت پالم

پس از انتشار گزارش‌هایی درباره انفجار در دبی، تصاویر رسیده نشان می‌دهد قسمتی از هتل «فیرمونت» در جزیره پالم جمیرا دچار آتش‌سوزی شده است.

در این تصویر شعله‌های آتش و دود از قسمت ورودی این هتل دیده می‌شود.

خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که لحظاتی پیش صدای یک انفجار شدید دیگر هم در دبی شنیده شده و ستونی از دود در سطح شهر به هوا برخاسته است. این انفجارها در پی حملات گسترده ایران به منطقه خلیج فارس رخ داده است؛ حملاتی که در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام شده‌اند.

به نظر می‌رسده که از پهپاد شاهد برای حمله به دبی استفاده شده باشد

***

