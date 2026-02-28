دود غلیظ پس از صدای انفجار در هتل فیرمونت پالم
پس از انتشار گزارشهایی درباره انفجار در دبی، تصاویر رسیده نشان میدهد قسمتی از هتل «فیرمونت» در جزیره پالم جمیرا دچار آتشسوزی شده است.
در این تصویر شعلههای آتش و دود از قسمت ورودی این هتل دیده میشود. Fairmont Dubai Palm on fire. Heard loud explosion, stay safe pic.twitter.com/HLo8oS6dSc خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که لحظاتی پیش صدای یک انفجار شدید دیگر هم در دبی شنیده شده و ستونی از دود در سطح شهر به هوا برخاسته است. این انفجارها در پی حملات گسترده ایران به منطقه خلیج فارس رخ داده است؛ حملاتی که در واکنش به حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران انجام شدهاند. Dubai pic.twitter.com/OlP6jYlhF0 به نظر میرسده که از پهپاد شاهد برای حمله به دبی استفاده شده باشد به نظر میرسده که از پهپاد شاهد برای حمله به دبی استفاده شده باشد pic.twitter.com/N2LKNgT9kV ***
