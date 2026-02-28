Saturday, Feb 28, 2026

اختصاصی منوتو: ناو جنگی جماران در خلیج فارس غرق شد

2828.jpgبر اساس اطلاعات رسیده به منوتو، ناو جنگی جماران، از شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی، پس از حمله ایالات متحده در خلیج فارس غرق شده است.

گزارش‌ها حاکی است که شماری از خدمه کشته شده و تعدادی دیگر توسط غواصان به بیمارستانی در بندرعباس منتقل شده‌اند.

«جماران» یکی از شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی است که در سال ۲۰۱۰ وارد خدمت شد و به‌عنوان یک شناور چندمنظوره سطحی مجهز به سامانه‌های دفاع هوایی، موشکی و ضدزیردریایی شناخته می‌شود.

فرماندهی مرکزی آمریکا فیلمی از حملات امروز خود علیه جمهوری اسلامی را منتشر کرد:

