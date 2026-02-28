بر اساس اطلاعات رسیده به منوتو، ناو جنگی جماران، از شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی، پس از حمله ایالات متحده در خلیج فارس غرق شده است.

گزارش‌ها حاکی است که شماری از خدمه کشته شده و تعدادی دیگر توسط غواصان به بیمارستانی در بندرعباس منتقل شده‌اند.

«جماران» یکی از شناورهای نیروی دریایی جمهوری اسلامی است که در سال ۲۰۱۰ وارد خدمت شد و به‌عنوان یک شناور چندمنظوره سطحی مجهز به سامانه‌های دفاع هوایی، موشکی و ضدزیردریایی شناخته می‌شود.

در همین زمینه:

فرماندهی مرکزی آمریکا فیلمی از حملات امروز خود علیه جمهوری اسلامی را منتشر کرد:

As the President stated, our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime.



The President ordered bold action. CENTCOM forces are delivering an overwhelming and unrelenting blow. pic.twitter.com/B0k5gV4YnU -- U.S. Central Command (@CENTCOM) February 28, 2026

