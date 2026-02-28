Saturday, Feb 28, 2026

صفحه نخست » یارو بالاخره سقط شد!؛ ف. م. سخن

80f48aed0471b24d799769fe80819ce89c43d5b1.pngابتدا تبریک عرض می کنم به خانواده های عزیزان از دست رفته در حوادث دی ماه امسال و نیز تمام عزیز از دست دادگان ۴۷ سال کابوس جمهوری نکبت اسلامی.

بعد تشکر می کنم از اسراییل و امریکا که اکثریت مردم ایران را با این عمل دقیق نظامی شاد کردند و امید به تغییر این نظام منحوس را که در طول ۴۷ سال حاکمیت بربرمنشانه کم رنگ و تبدیل به ناامیدی شده بود دوباره در دل ها زنده کردند.

به تمام عزیزانی که با قلم و قدم طی این سال ها منتظر دیدن چنین روزی بودند تبریک می گویم.

بخصوص به مامان ستار نازنین که امیدوارم با دیدن سقط شدن سدعلی آدمخوار اندکی درد ستارش در دل او تسکین پیدا کرده باشد.

طرف از سر قبر دشمن اش که برگشت مردم دیدند سرتاپای اش خاکی و لباس اش دریده شده. فکر کردند از غصه ی او به این روز افتاده. به او گفتند تو که دشمن یارو بودی چرا این شکلی شدی؟ یارو در حالی که داشت خاک از لباس اش می گرفت گفت: آخه بدجوری مقاومت می کرد!


باور کنید یا نه من هنوز خودم در شوک هستم و فقط می خواهم بخوابم. بخوابم بعد که بیدار شدم به سایت ها نگاه کنم مطمئن شوم که خبر سر جای اش هست و شوخی و دروغ نیست. حتی با این پاهای از کار افتاده و تحذیرها، اگر در هامبورگ تجمعی بر پا شود، می خواهم در این تجمع شرکت کنم و چهره ی شاد عزیزان ام را در این جا ببینم. شوخی نیست. ۴۷ سال در حالت کابوس بودن کم مدتی نیست. سد علی دونگ و به قول دوستی «دبنگ»، چنان به منبر قدرت چسبیده بود که انگار هرگز آن را رها نخواهد کرد. اما او هم مثل همه ی خونخواران جهان عاقبت این تخت منحوس را رها کرد و به دَرَک واصل شد.

امروز فقط می خواهم شاد باشم و شادی شما را هم با حرف های منطقی زایل نکنم. حرف های منطقی بماند برای فردا که از خواب بیدار شدیم.

فقط اشتباه نکنیم و یادمان نرود که جمهوری نکبت هنوز اینجاست. سدعلی حذف شد ولی نظام اش پا بر جاست. فردا و فرداها در این باره با هم گفت و گو خواهیم کرد.

مطلب قبلی...
kamtwbanner.jpg
اولین پیام کانال اکس خامنه ای بعد از خبر کشته شدنش
مطلب بعدی...
kjdjjg.jpg
اختصاصی فاکس نیوز: ۴۰ چهره کلیدی نظام در موج اول حملات ترور شدند

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28.jpg
اولین تصاویر از حملات اسرائیل به تهران
tv28-1.jpg
آغوشی که دیوارهای نفرت را لرزاند!
one28.jpg
عکسهایی از اولین ساعات درگذشت محمد رضا شاه در قاهره
oholic13.jpg
دانشمندان علت طول عمر بیشتر زنان نسبت به مردان را کشف کردند
gtv.jpg
رضا هازلی که خود را وارث نادرشاه افشار مینامد کیست
goftar17.jpg
نمایشگاه عکاسی ساناز ارجمند همسر دوم شهاب حسینی
goftar27.jpg
تخلیه و غارت کاخ نیاوران در تهران
goftar27-3.jpg
اولین حضور گلشیفته فراهانی بعد از اظهارات جنجالی در مورد احتمال حمله امریکا به ایران

از سایت های دیگر

کشتی تفریحی ویژه برهنه‌ها
فیلم: دوران رضاشاهی؛ زوال قدرت آخوندها
تولید و ارسال این موشک‌های جمهوری اسلامی جزیی از نخستین فاز جنگ جهانی سوم است
قابلیت چت‌جی‌پی‌تی برای مکالمه با محتوای جنسی

پر بیننده ترین ها



tv28.jpg
تصاویر دیده نشده از شهاب حسینی
kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
euro.jpg
پاکستان با حمله به کابل به طالبان «اعلام جنگ» کرد
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
gtv.jpg
سوالاتی که هرگز نباید در اولین قرار ملاقات بپرسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy