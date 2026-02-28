ابتدا تبریک عرض می کنم به خانواده های عزیزان از دست رفته در حوادث دی ماه امسال و نیز تمام عزیز از دست دادگان ۴۷ سال کابوس جمهوری نکبت اسلامی.

بعد تشکر می کنم از اسراییل و امریکا که اکثریت مردم ایران را با این عمل دقیق نظامی شاد کردند و امید به تغییر این نظام منحوس را که در طول ۴۷ سال حاکمیت بربرمنشانه کم رنگ و تبدیل به ناامیدی شده بود دوباره در دل ها زنده کردند.

به تمام عزیزانی که با قلم و قدم طی این سال ها منتظر دیدن چنین روزی بودند تبریک می گویم.

بخصوص به مامان ستار نازنین که امیدوارم با دیدن سقط شدن سدعلی آدمخوار اندکی درد ستارش در دل او تسکین پیدا کرده باشد.

طرف از سر قبر دشمن اش که برگشت مردم دیدند سرتاپای اش خاکی و لباس اش دریده شده. فکر کردند از غصه ی او به این روز افتاده. به او گفتند تو که دشمن یارو بودی چرا این شکلی شدی؟ یارو در حالی که داشت خاک از لباس اش می گرفت گفت: آخه بدجوری مقاومت می کرد!