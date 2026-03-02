سپاه تسلیم پایان بازی تاج و تخت ملاها شود!

فرزانه روستایی

سالهاست که بازی سپاه در ایران به رانت خواری و تجارت و خرید و فروش همه چیز و همه کس خلاصه شده بود. هر آنچه از موشکی و غنی سازی و نیابتی در کشور رخ داد همگی برای تداوم تسلط سپاه بر کشور بود نه حفظ ایران. اراده سپاه فقط بر این قالب استوار بود که همه باید جیره خوار و بازیگر و تسلیم محض سپاه باشند و نه هیج کس دیگر.



پس از حدود پنج دهه فاجعه پس از فاجعه که سپاه در مرکز بسیاری از آنها قرار داشته، امروز فقط یک نقش برای سپاه باقی مانده است و آن تسلیم بی قید و شرط و و واگذاری همه مسئولیت های آفندی و پدافندی به سازمان ارتش و واحد های آن است.

امروز که موشک ها و پهپادهای آمریکا عملا آسمان کشور را در کنترل دارند و هر روز که می گذرد صدها میلیون دلار به کشور خسارت وارد می شود و همه سرمایه های به غلط استفاده شده هدف قرار گرفته و به هوا می روند، اگر شورای فرماندهی سپاه هنوز اندکی عرق میهنی در خود احساس می کند باید پرچم سفید را بالا برده و تسلیم بدون قید و شرط اراده مردم ایران شود که خواهان مداخله انسان دوستانه شدند و از جامعه جهانی خواستند تا آنها رانجات دهد.