سپاه تسلیم پایان بازی تاج و تخت ملاها شود!
فرزانه روستایی
سالهاست که بازی سپاه در ایران به رانت خواری و تجارت و خرید و فروش همه چیز و همه کس خلاصه شده بود. هر آنچه از موشکی و غنی سازی و نیابتی در کشور رخ داد همگی برای تداوم تسلط سپاه بر کشور بود نه حفظ ایران. اراده سپاه فقط بر این قالب استوار بود که همه باید جیره خوار و بازیگر و تسلیم محض سپاه باشند و نه هیج کس دیگر.
پس از حدود پنج دهه فاجعه پس از فاجعه که سپاه در مرکز بسیاری از آنها قرار داشته، امروز فقط یک نقش برای سپاه باقی مانده است و آن تسلیم بی قید و شرط و و واگذاری همه مسئولیت های آفندی و پدافندی به سازمان ارتش و واحد های آن است.
امروز که موشک ها و پهپادهای آمریکا عملا آسمان کشور را در کنترل دارند و هر روز که می گذرد صدها میلیون دلار به کشور خسارت وارد می شود و همه سرمایه های به غلط استفاده شده هدف قرار گرفته و به هوا می روند، اگر شورای فرماندهی سپاه هنوز اندکی عرق میهنی در خود احساس می کند باید پرچم سفید را بالا برده و تسلیم بدون قید و شرط اراده مردم ایران شود که خواهان مداخله انسان دوستانه شدند و از جامعه جهانی خواستند تا آنها رانجات دهد.
با رفتن علی خامنه ای بازی تحت و تاج در ایران به پایان رسیده است. مردم منتطر چراغ سبز برای حضور دوباره میلیونی در خیابان هستند. این دو روزه و بعد از شخم زده شدن بیت علی خامنه ای، مردم به اندازه چند سال شیرینی خریدند و خوردند و رقصیدند و در شعارهای خود چیزهایی حواله سپاه کردند که هیچگاه سابقه نداشته است.
شکی نیست همه آنها که در مجلس و شورای عالی امنیت کشور و خبرگان رهبری و پشت پرده رئیس جمهوری نشسته اند همگی یا سپاهی اند یا باجناق یک سردار سپاه. اگر شورای فرماندهی سپاه به این ادراک دشوار برسد که بازنده اصلی ادامه این جنگ خود سپاه است و ادامه این وضعیت سپاه را به سرنوشتی شبیه به حزب بعث عراق دچار می کند آنگاه منطقا باید تسلیم اراده مردم شوند که بر مداخله بشر دوستانه برای نجات کشور اصرار داشتند تا انتخابات آزاد برگزار شود و مردم ایران برای آینده کشور خود تصمیم بگیرند.
بی شک ادغام سپاه در ارتش و بازنشسته شدن سردارانی که دست آنها به خون مردم آلوده و گرداننده مافیای هفت سر بیت نبوده اند کم هزینه ترین آینده ای است که برای سپاه متصور است. زندگی سرداران پا به سن گذاشته با حقوق بازنشستگی بهتر از این است که سپاه اینقدر مقاومت کند که شبیه سازه هایی شود که تخریب آنها از جهت اشتباه صورت گرفته و ساختمان های اطراف را نیز ویران می کند.
