Sunday, Mar 1, 2026

صفحه نخست » محمود احمدی‌نژاد کشته شد

an2.jpgبه گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بر اساس اطلاعات رسیده در پی حملات صورت گرفته به منطقه نارمک تهران که محل اقامت رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، احمدی‌نژاد به همراه محافظان خود کشته شده است.

بنا بر گزارش‌های منتشره، وی در حمله به منطقه نارمک تهران به همراه محافظان خود کشته شده است.

آقای احمدی‌نژاد، ششمین رئیس جمهوری ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

ساعاتی پس از آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی در روز شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴ ویدئویی از اصابت موشک به خانه محمود احمدی‌نژاد منتشر شد؛ روز گذشته در حالیکه خبری درباره وضعیت احمدی‌نژاد در دست نبود، خبر کشته شدن سه محافظ او تأیید شده بود.

مطلب قبلی...
trumptalks.jpg
ترامپ: مقام‌های جمهوری اسلامی خواهان گفت‌وگو با من شده‌اند
مطلب بعدی...
pahpadi.jpg
حمله پهپادی به کاروان موتوری سرکوبگران نیروی انتظامی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar1.jpg
پرستوهای خامنه ای در ساعت اولیه حمله امریکا و اسراییل به خیابان ها آمدند
gooyatv1.jpg
تصاویری از اتاق جنگ در زمان حمله به جمهوری اسلامی
one1.jpg
فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی
oholic15.jpg
هضم غذاهای مختلف در معده چقدر طول می کشد؟
goftar1-1.jpg
جشن ایرانیان و مردم اسرائیل برای مرگ خامنه ای
daily22-1.jpg
مرضیه حسینی دانشجوی دکترای دانشگاه جرج تاون امریکا و خبرنگار ایران اینترنشنال در کنگره
goftar28.jpg
اولین تصاویر از حملات اسرائیل به تهران
tv28-1.jpg
آغوشی که دیوارهای نفرت را لرزاند!

از سایت های دیگر

مشکلات حافظه و تمرکز؛ زنگ خطر تازه برای سلامت عمومی
دیدنی‌های تهران • گشتی در درکه
کاریکاتور: بیلاخ! بدون شرح
کاریکاتور: علی من خودتم، نگو این حرف هارو!

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
tv28.jpg
تصاویر دیده نشده از شهاب حسینی
goftar20-2.jpg
دیدار صمیمانه علی کریمی و گوگوش در امریکا
euro.jpg
پاکستان با حمله به کابل به طالبان «اعلام جنگ» کرد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy