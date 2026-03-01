به گزارش خبرگزاری کار ایران (ایلنا) بر اساس اطلاعات رسیده در پی حملات صورت گرفته به منطقه نارمک تهران که محل اقامت رئیس جمهور سابق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود، احمدی‌نژاد به همراه محافظان خود کشته شده است.

بنا بر گزارش‌های منتشره، وی در حمله به منطقه نارمک تهران به همراه محافظان خود کشته شده است.

آقای احمدی‌نژاد، ششمین رئیس جمهوری ایران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.

ساعاتی پس از آغاز حمله اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی در روز شنبه نهم اسفندماه ۱۴۰۴ ویدئویی از اصابت موشک به خانه محمود احمدی‌نژاد منتشر شد؛ روز گذشته در حالیکه خبری درباره وضعیت احمدی‌نژاد در دست نبود، خبر کشته شدن سه محافظ او تأیید شده بود.