ایندیپندنت - وال استریت ژورنال به‌نقل از مقامات آمریکایی و عرب گزارش داد که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی که هنوز دو روز از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی نگذشته، به‌دنبال مذاکره با دولت ترامپ است.

براساس این گزارش لاریجانی از طریق میانجی‌های عمانی با آمریکا تماس گرفته و درخواست مذاکره کرده است.

تکمیلی:

🔺لاریجانی در شبکه اکس: ما هیچ گونه مذاکره‌ای با آمریکا نخواهیم داشت

🔸پیشتر الجزیره به نقل از وال استریت ژورنال مدعی شده بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تلاش‌های جدیدی را برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن آغاز کرده است.