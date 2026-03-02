Monday, Mar 2, 2026

صفحه نخست » وال استریت ژورنال: لاریجانی به دنبال مذاکره با امریکا

1111.jpgایندیپندنت - وال استریت ژورنال به‌نقل از مقامات آمریکایی و عرب گزارش داد که علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در حالی که هنوز دو روز از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر سابق جمهوری اسلامی نگذشته، به‌دنبال مذاکره با دولت ترامپ است.

براساس این گزارش لاریجانی از طریق میانجی‌های عمانی با آمریکا تماس گرفته و درخواست مذاکره کرده است.

تکمیلی:

🔺لاریجانی در شبکه اکس: ما هیچ گونه مذاکره‌ای با آمریکا نخواهیم داشت

🔸پیشتر الجزیره به نقل از وال استریت ژورنال مدعی شده بود که دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تلاش‌های جدیدی را برای از سرگیری مذاکرات با واشنگتن آغاز کرده است.

مطلب قبلی...
an2.jpg
از خبر کشته شدن احمدی‌نژاد تا پیام تسلیت او برای مرگ خامنه‌ای
مطلب بعدی...
01topB.jpg
بزرگترین گناه خامنه ای این بود! شوخی می فرمایید

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar1.jpg
پرستوهای خامنه ای در ساعت اولیه حمله امریکا و اسراییل به خیابان ها آمدند
gooyatv1.jpg
تصاویری از اتاق جنگ در زمان حمله به جمهوری اسلامی
one1.jpg
فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی
oholic15.jpg
هضم غذاهای مختلف در معده چقدر طول می کشد؟
goftar1-1.jpg
جشن ایرانیان و مردم اسرائیل برای مرگ خامنه ای
daily22-1.jpg
مرضیه حسینی دانشجوی دکترای دانشگاه جرج تاون امریکا و خبرنگار ایران اینترنشنال در کنگره
goftar28.jpg
اولین تصاویر از حملات اسرائیل به تهران
tv28-1.jpg
آغوشی که دیوارهای نفرت را لرزاند!

از سایت های دیگر

«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
یک عکس از دوران شاه، شب ژانویه‌ای که ایران جزیرۀ ثبات شد
همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
بمب‌گذاری در رادیو اروپای آزاد

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
tv28.jpg
تصاویر دیده نشده از شهاب حسینی
goftar20-2.jpg
دیدار صمیمانه علی کریمی و گوگوش در امریکا
euro.jpg
پاکستان با حمله به کابل به طالبان «اعلام جنگ» کرد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy