ایندیپندنت فارسی - همزمان با تداوم حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی، افبیآی و وزارت امنیت داخلی آمریکا (DHS) سطح هشدار امنیتی را به بالاترین میزان افزایش دادند. یک مقام ارشد افبیآی به «فاکس نیوز» اعلام کرد که «کارگروه مشترک مبارزه با تروریسم» (JTTF) در آمادگی کامل بهسر میبرد و تمامی منابع برای مقابله با تهدیدات احتمالی بسیج شدهاند.
وزارت امنیت داخلی در یادداشتی که طی آخر هفته ارسال شد، نسبت به وقوع حملات سایبری و حملات انفرادی موسوم به «گرگهای تنها» هشدار داد. اگرچه در این یادداشت به نقشه مشخصی اشاره نشده، اما تاکید شده است که با ادامه بمبارانها توسط نیروهای آمریکا و اسرائیل، احتمال خشونتهای پراکنده و حملات سایبری سطح پایین علیه منافع آمریکا به شدت افزایش یافته است.
تهدید سپاه علیه آمریکا: حتی در خانه هایشان امنیت نخواهند داشت
همزمان با سومین روز از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز دوشنبه هشدار داد که ایالات متحده «دیگر در امان نخواهد بود».
در بیانیه نیروی قدس سپاه، که مسئولیت عملیات برونمرزی را بر عهده دارد و از طریق تلویزیون دولتی منتشر شد، آمده است: «دشمن باید بداند که روزهای خوش آنها به پایان رسیده است؛ آنها دیگر در هیچ کجای دنیا، حتی در خانههای خودشان، امنیت نخواهند داشت.»