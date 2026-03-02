Monday, Mar 2, 2026

صفحه نخست » کشته شدن سید یحیی حمیدی، معاون وزارت اطلاعات در امور اسرائیل

1111.jpgتوانا - ارتش دفاعی اسراییل اعلام کرد:
«با هدایت اطلاعاتی دقیق: ارتش اسرائیل مقامات ارشد وزارت اطلاعات ایران، نهاد اطلاعاتی اصلی رژیم تروریستی ایران، را حذف نمود.»

کانال تلگرامی ارتش دفاعی اسرائیل ضمن انتشار نقشه ساختمان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، از کشته شدن سید یحیی حمیدی، معاون وزارت اطلاعات در امور اسرائیل، خبر داد. در نقشه نوشته شده که «مسئول جمع‌آوری اطلاعات و انجام عملیات سری در خارج از مرزهای ایران»

اما سید یحیی حمیدی کیست؟

در خرداد ماه ۱۴۰۴، اداره تحقیقات فدرال، اف‌بی‌آی، با انتشار عکس و مشخصات سید یحیی حسینی پنجکی، با نام مستعار سید یحیی حمیدی، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، او را در فهرست افراد تحت تعقیب قرار داده و خواستار دریافت اطلاعاتی درباره او شده است.

در اطلاعیه اف‌بی‌آی که دوشنبه پنج خرداد منتشر شد، سید یحیی حسینی متولد سوم بهمن ۱۳۵۳ و همچنین معاون وزیر اطلاعات در امور اسرائیل معرفی شده است.

اف‌بی‌آی در اطلاعیه خود نوشته است: «سید یحیی حسینی برای بازجویی به اتهام ارتباط با توطئه‌های مرگبار جهانی و فعالیت تروریستی با به‌کار گرفتن شبکه‌های اطلاعاتی، شبکه‌های عملیاتی و توانایی‌های سایبری، که شامل همکاری بین وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، تحت تعقیب است.»

سید یحیی حسینی پنجکی طراح اصلی عملیات‌ این وزارت‌خانه برای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود.

حسینی پنجکی از نسل جدید مدیران اطلاعاتی مورد اعتماد علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در کنار سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سال‌هاست که مجری مهم‌ترین فعالیت‌های خرابکارانه جمهوری اسلامی در خارج کشور بوده‌، اما وزارت اطلاعات از ساختاری منجسم‌تر از سپاه پاسداران برای عملیات‌های برون‌مرزی برخوردار است.

اف‌بی‌آی در اطلاعیه خود نوشته است: «معاونت امنیت داخلی وزارت اطلاعات مسئول اداره شبکه جنایی ناجی شریفی زیندشتی و دستیاران آن است. این شبکه دست کم از آذر ۱۳۹۹ تا حوالی فروردین ۱۴۰۰ ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی را که در ایالات متحده زندگی می‌کنند هدف قرار دادند.»

سید یحیی حمیدی دانش‌آموخته دکترای علوم سیاسی از دانشگاه آزاد تبریز است و دو مقاله از او در نشریات علمی منتشر شده؛ یکی «نقش شایعات و تهدیدات هیبریدی در محیط امنیتی» که در فصل‌نامه امنیت ملی وزارت دفاع منتشر شده و دیگری مقاله‌ای با عنوان «تروریسم تکفیری در فضای سایبری و راهکارهای مقابله با آن» که در فصل‌نامه مطالعات راهبردی فضای سایبر متعلق به دانشگاه عالی دفاع ملی به چاپ رسیده است.


حسینی پنجکی به‌دلیل مشارکت در توطئه بمب‌گذاری در پاریس در سال ۹۷، از طرف اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده است. هدف این توطئه، بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در پاریس بود اما با کشف پلیس، برنامه اجرایی نشد.


او در وزارت اطلاعات، ستاد «شهید سلیمانی» را بنیان‌گذاری کرده که در همکاری با دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و با کمک نیروهای سپاه پاسداران در جهان عملیات خرابکاری انجام می‌دهد. یحیی حسینی علاوه بر معاون امنیت داخلی، مسئول میز اسرائیل در وزارت اطلاعات نیز بود.

