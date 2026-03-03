Tuesday, Mar 3, 2026

صفحه نخست » به شورای رهبری؛ با شاهزاده وارد مذاکره شوید، بابک صفاری

safari.jpgکوتاه و صریح می‌نویسم؛ زیرا شرایط به‌شدت بحرانی است.

آیت‌الله خامنه‌ای احتمالا با امتناع از رفتن به پناهگاهی امن، در واقع دست به یک خودکشی سیاسی و فیزیکی زد. این اقدام، اعتراف صریح او به بن‌بستِ محضی است که خود معمار آن بود؛ او به‌خوبی دریافت که برای فاجعه‌ای که آفریده، دیگر هیچ راه گریز یا راه‌حل دیپلماتیکی باقی نمانده است و جسارتِ رهبر پیشین جمهوری اسلامی را برای نوشیدن جام زهر نیز نداشت.

اگر در سرابِ تشکیل «شورای رهبری»، به‌خصوص آقای اعرافی، سر سوزنی شانس برای تداوم حکمرانی در قالب جمهوری اسلامی و ولایت‌فقیه قائل هستید، سخت در اشتباهید. بدانید که تنها چند روز و یا حداکثر چند هفته با همان فرجامی فاصله دارید که گریبان‌گیرِ خودکامگیِ سی‌ودو ساله شد.

تنها بختِ باقی‌مانده برای حفظ تمامیت کشور و پایان دادن به این جنگ ویرانگر، نشستن پای میز مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی است. درک کنید که توافق با ترامپ و نتانیاهو، جز در ذلت‌بارترین شرایط ممکن میسر نخواهد بود؛ اما انتقال قدرت از طریق مذاکره با شاهزاده، تنها مسیر معقول و شرافتمندانه است.

این توهم که می‌توانید با تکیه بر «جنگ فرسایشی»، «نفت گران» یا «آستانه اتمی» در برابر آمریکا و اسرائیل پیروز شوید، دقیقاً همان خطای محاسباتی است که اکنون در گرداب آن گرفتار شده‌اید. روی سکوتِ منفعت‌طلبانه چین و روسیه حساب نکنید. اگر واقعیتِ عریانِ امروز را درک نمی‌کنید، مشکل از پیچیدگیِ میدان نیست، از زوالِ درک شماست.

اساتید فرهیخته و نخبگان واقع‌بین بسیاری در داخل کشور حضور دارند که ظرفیت و اعتبار لازم برای ایجاد پل ارتباطی و برقراری گفتگوی فوری و صریح را دارا هستند. از این توانمندی برای یک انتقال قدرت مسالمت‌آمیز استفاده کنید. در بزرگ‌ترین بحرانی که پس از جنگ جهانی دوم و اشغال کشور به‌وجود آورده‌اید، تنها شاهزاده رضا پهلوی است که می‌تواند با نمایندگی این فرآیند گذار، از طریق یک گفتگو و توافق سریع، توقف حملات خارجی و گذار ملی را تضمین کند.

و انتظاری جدی از شاهزاده رضا پهلوی؛

قابل انکار نیست که اکنون تمام ابزارهای لازم برای محورِ گذار قرار گرفتن شما جهت عبورِ جامعه ایران از یک اشتباه تاریخی در حال فراهم آمدن است؛ اما کشور نیز هر ساعت بیش از گذشته در حال فرو رفتن در ویرانی مضاعف است. اکنون عرصه سیاست‌ورزی شماست؛ جبهه‌ای داخلی تدارک ببینید و فرآیند گذار را مدیریت کنید. این، در وضعیت کنونی، مهم‌ترین نیاز جامعه ایران است.

مطلب قبلی...
Mehrdad_Khansari_2.jpg
پیامی به مراجع تقلید و علمای شیعه در ایران، مهرداد خوانساری
مطلب بعدی...
Hanif_Heidarnejad.jpg
سناریوهای محتمل و ممکن برای پایان حکومت متزلزل جمهوری اسلامی، حنیف حیدرنژاد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar2.jpg
تجمع سوگواران نظام برای مرگ علی خامنه ای در تهران
one17.jpg
عکس های زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد
oholic2.jpg
محمدرضا ابریشم چی، هر انچه نمی خواهند شما ازین آقازاده بدانید!
goftar2-1.jpg
خامنه ای دیکتاتور تهران در قاب تصویر
gooyatv1.jpg
تصاویری از اتاق جنگ در زمان حمله به جمهوری اسلامی
goftar1.jpg
پرستوهای خامنه ای در ساعت اولیه حمله امریکا و اسراییل به خیابان ها آمدند
one1.jpg
فرناز قاضی زاده مجری بی بی سی
oholic15.jpg
هضم غذاهای مختلف در معده چقدر طول می کشد؟

از سایت های دیگر

چه کسی آمریکایی‌های مقیم ایران را ‌می‌کشت؟
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی
فرانسوی‌ها چند بار در ماه رابطه جنسی دارند و اولین بار در چه سنی سکس را تجربه می‌کنند؟
واکنش عصبی برد پیت به خواستگاری جعلی نسبت داده شده به او

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
تجمع خبرساز ایرانیان مقیم بریتانیا مقابل سفارت ایالات متحده در لندن
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar1-2.jpg
تصاویر از تل آویو بعد از حملات تلافی جویانه جمهوری اسلامی
one7-1.jpg
کمال پنحاسی سخنگوی فارسی زبان ارتش اسراییل
gtv.jpg
تغییر چهره جنجالی علیرضا نیکبخت واحدی بازیکن سابق فوتبال

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy