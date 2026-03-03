کوتاه و صریح مینویسم؛ زیرا شرایط بهشدت بحرانی است.
آیتالله خامنهای احتمالا با امتناع از رفتن به پناهگاهی امن، در واقع دست به یک خودکشی سیاسی و فیزیکی زد. این اقدام، اعتراف صریح او به بنبستِ محضی است که خود معمار آن بود؛ او بهخوبی دریافت که برای فاجعهای که آفریده، دیگر هیچ راه گریز یا راهحل دیپلماتیکی باقی نمانده است و جسارتِ رهبر پیشین جمهوری اسلامی را برای نوشیدن جام زهر نیز نداشت.
اگر در سرابِ تشکیل «شورای رهبری»، بهخصوص آقای اعرافی، سر سوزنی شانس برای تداوم حکمرانی در قالب جمهوری اسلامی و ولایتفقیه قائل هستید، سخت در اشتباهید. بدانید که تنها چند روز و یا حداکثر چند هفته با همان فرجامی فاصله دارید که گریبانگیرِ خودکامگیِ سیودو ساله شد.
تنها بختِ باقیمانده برای حفظ تمامیت کشور و پایان دادن به این جنگ ویرانگر، نشستن پای میز مذاکره با شاهزاده رضا پهلوی است. درک کنید که توافق با ترامپ و نتانیاهو، جز در ذلتبارترین شرایط ممکن میسر نخواهد بود؛ اما انتقال قدرت از طریق مذاکره با شاهزاده، تنها مسیر معقول و شرافتمندانه است.
این توهم که میتوانید با تکیه بر «جنگ فرسایشی»، «نفت گران» یا «آستانه اتمی» در برابر آمریکا و اسرائیل پیروز شوید، دقیقاً همان خطای محاسباتی است که اکنون در گرداب آن گرفتار شدهاید. روی سکوتِ منفعتطلبانه چین و روسیه حساب نکنید. اگر واقعیتِ عریانِ امروز را درک نمیکنید، مشکل از پیچیدگیِ میدان نیست، از زوالِ درک شماست.
اساتید فرهیخته و نخبگان واقعبین بسیاری در داخل کشور حضور دارند که ظرفیت و اعتبار لازم برای ایجاد پل ارتباطی و برقراری گفتگوی فوری و صریح را دارا هستند. از این توانمندی برای یک انتقال قدرت مسالمتآمیز استفاده کنید. در بزرگترین بحرانی که پس از جنگ جهانی دوم و اشغال کشور بهوجود آوردهاید، تنها شاهزاده رضا پهلوی است که میتواند با نمایندگی این فرآیند گذار، از طریق یک گفتگو و توافق سریع، توقف حملات خارجی و گذار ملی را تضمین کند.
و انتظاری جدی از شاهزاده رضا پهلوی؛
قابل انکار نیست که اکنون تمام ابزارهای لازم برای محورِ گذار قرار گرفتن شما جهت عبورِ جامعه ایران از یک اشتباه تاریخی در حال فراهم آمدن است؛ اما کشور نیز هر ساعت بیش از گذشته در حال فرو رفتن در ویرانی مضاعف است. اکنون عرصه سیاستورزی شماست؛ جبههای داخلی تدارک ببینید و فرآیند گذار را مدیریت کنید. این، در وضعیت کنونی، مهمترین نیاز جامعه ایران است.