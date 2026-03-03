آقای پرزیدنت، با تشکر مجدد از کمک نظامی شما و نخست وزیر نتانیاهو به مردم ایران، چند روز قبل از آغاز حمله، شما تعجب خود را از واکنش مسوولان جمهوری نکبت اسلامی در مقابل تهدیدات نظامی خودتان و مثلا انتقال ناوهای هواپیمابر به منطقه ی خاورمیانه ابراز کرده بودید و گفته بودید این ها چرا نمی ترسند و چرا جا نمی زنند؟!

قربان شناختن این جانوران برای کسی که با فرهنگ مذهبی شیعه و جماعت آخوند آشنا نیست بغایت مشکل است و حتی ما که با این جانوران زندگی کرده ایم و فرهنگ و رفتارهای عجیب غریب و انسان ستیز این ها را به خوبی می شناسیم گاه برخی کارها و واکنش های شان برای ما هم اعجاب بر انگیز است و ماها هم گهگاه دچار گیجی و شگفتی می شویم لذا تعجب شما در آن روز برای من عجیب نبود.

حال شما تصور بفرمایید ما مردم ایران که نه ناو داریم نه جنگنده نه حتی یک تفنگ یا تپانچه در مقابل این هیولای بی مغز قرار گرفته ایم و تمام دنیا از ما انتظار دارد با دست خالی آن ها را سرنگون کنیم!

مگر این کار شدنی ست جناب پرزیدنت؟!

شما به تعداد جاهایی که در این سه چهار روزه زده اید و آن ها را با خاک یکسان کرده اید نگاه کنید. باورتان می شود حتی در این موقعیت اگر زنی بدون حجاب و با لباس معمولی در خیابان ظاهر شود او را می گیرند که حجاب ات را درست کن و تن و بدن ات را بپوشان؟!

یا اگر تظاهرات ضد حکومتی انجام شود همچین این تظاهرات را به خاک و خون می کشند که انگار یک حکومت تازه به قدرت رسیده اند و نهادهای سرکوب شان تازه از بسته بندی باز شده است؟!

یا وقتی شما و اسراییل دارید راست و چپ بر سر آن ها بمب های سنگین می ریزید، آن ها به جای این که در صدد همراه کردن کشورهای همسایه و همدین شان با خود بر آیند، دو تا موشک هم به آن ها می زنند و آن ها را در مقابل خود قرار می دهند؟!

نه. این موضوعات طبیعی نیست. عجیب و بلکه فرا عجیب است. این ها بیمار هستند. بدجور بیمار هستند. بیمار روانی در انواع و اقسام مختلف.

کسی که می آید با خوشحالی ادعا می کند که با پنج تا موشک حسن موسی ناو هواپیما بر شما را مورد حمله قرار داده و به آن آسیب زده قطعا مشاعرش درست کار نمی کند. امروز هم خبر دادند که ناو آبراهام لینکلن شما از ترس این موشک ها از منطقه فرار کرده! :) (من بودم می گفتم غرق شده! کی به کی است!)

آخوند ایرانی پدیده ی عجیبی ست. یکهو از روی الاغ پایین آمد نشست در بنز ضد گلوله. به جای «دوزار» در آمد روضه خوانی و نوحه خواندن بر مردگان، ثروت کامل یک کشور در دست اش افتاد.

عنصری که در جامعه همیشه مورد استهزا و خنده قرار می گرفت و وقتی یکی از آن ها کنار خیابان منتظر تاکسی می ایستاد و هیچ تاکسی یی او را سوار نمی کرد یهو شد رهبر انقلاب و رییس قوه ی قضاییه و وزیر اطلاعات و تمام امور مملکت را قبضه کرد!

از تمام گذشته ی مسخره و غمبارش تنها عبا و عمامه و نعلین اش را نگه داشت و بقیه چیزهایش تبدیل شد به یک موجود قدرتمند حکومتی با میلیاردها در آمد نفتی و مملکتی. شد قانونگذار. شد مجری قانون. قانونی که مثلا می گفت مخالف تان را که گرفتید از بالای بلندی او را به پایین پرتاب کنید. یا او را به صلیب بکشید. که شما این ها را در فیلم های وحشتناک داعش دیدید و نیازی به توضیح نیست.