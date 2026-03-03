روسکە صادقی در شبکه اکس نوشت:

رنا گورگیس، زن مسیحی عراقی پس از پخش شیرینی و ابراز خوشحالی از کشته شدن علی خامنه‌ای، توسط نیروهای دولت بازداشت و به زندان انداخته شد. گفته شده که دستگیری وی تحت فشار جریانهای شیعی وابسته به جنهوری اسلامی صورت گرفته است.

