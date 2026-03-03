ارتش اسرائیل برای مناطق حکیمیه و شهرک استقلال تهران و فرودگاه پیام کرج هشدار تخلیه صادر کرد

ارتش اسرائیل با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی به کلیه افراد در ناحیه صنعتی حکیمیه و شهرک استقلال در تهران و همچنین فرودگاه پیام کرج هشدار داد این مناطق را تخلیه کنند.

این نهاد نظامی گفته است طی ساعات آینده در این نواحی فعالیت خواهد کرد.

در پیام ارتش اسرائیل آمده است: «شهروندان گرامی، به منظور امنیت و سلامتی شما خواهشمندیم از نواحی تعیین شده مذکور در نقشه، فورا خارج گردید. وجود شما در این نواحی جانتان را به خطر می‌اندازد.»

‼️هشدار فوری به کلیه افراد مستقر در ناحیه صنعتی حکیمیه در تهران و فرودگاه پیام کرج بر اساس نواحی مشخص شده قرمز رنگ بر روی نقشه های ضمیمه.



⭕️ارتش اسرائیل همچنان که در روزهای اخیر در منطقه تهران برای حمله به زیرساخت های نظامی رژیم ایران اقدام کرده است، طی ساعات آینده در این نواحی... pic.twitter.com/oFsImCsJ30 -- ارتش دفاعی اسرائیل | IDF Farsi (@IDFFarsi) March 3, 2026

