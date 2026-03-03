Tuesday, Mar 3, 2026

takhlieh.jpgارتش اسرائیل برای مناطق حکیمیه و شهرک استقلال تهران و فرودگاه پیام کرج هشدار تخلیه صادر کرد

ارتش اسرائیل با انتشار پستی در شبکه‌های اجتماعی به کلیه افراد در ناحیه صنعتی حکیمیه و شهرک استقلال در تهران و همچنین فرودگاه پیام کرج هشدار داد این مناطق را تخلیه کنند.

این نهاد نظامی گفته است طی ساعات آینده در این نواحی فعالیت خواهد کرد.

در پیام ارتش اسرائیل آمده است: «شهروندان گرامی، به منظور امنیت و سلامتی شما خواهشمندیم از نواحی تعیین شده مذکور در نقشه، فورا خارج گردید. وجود شما در این نواحی جانتان را به خطر می‌اندازد.»

