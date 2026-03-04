آقای رییس جمهور! لطفا گدا گشنه های حریص قدرت را بر ما حاکم نفرمایید!؛ ف. م. سخن

توضیح: خیلی خنده دار است که من مطالبی خطاب به رییس جمهور قدرتمندترین کشور جهان می نویسم، که نه او می خواند، نه من انتظار دارم که او بخواند، ولی این ها را مثل نویسنده ای که داستان می نویسد، و در کشوی میز کارش می گذارد صفحه به صفحه روی هم می گذارم شاید داستان عجیب و پر آب چشم مردم ما برای آیندگان شکل بگیرد.

آقای پرزیدنت،

این دومین نامه است که طی دو روز خطاب به شما می نویسم. امروز فرموده اید:

«رضا پهلوی فرد خوبی به نظر می‌رسد، اما احتمالاً شخصی که هم‌اکنون در داخل ایران زندگی می‌کند گزینه مناسب‌تری برای اداره کشور خواهد بود.»

دلیل این فرمایش شما را نمی دانم و زیاد هم به دلیل شما کاری ندارم چون شخصیت مهمی مثل شما بر اساس نظر و پیشنهاد مشاوران اش صاحب دلیل می شود که قطعا فرآیند پیچیده ای دارد که در حد عقل و فهم من نیست. همین نظر و پیشنهاد مشاوران شما باعث شده تا مدیر رسانه های دولت شما یک فرد بی صلاحیت و یاوه گو را به عنوان مشاور ارشد ناظر بر تلویزیون فارسی، کردی و افغانستان صدای آمریکا برگزیند که مردم ایراندوستی که نمی خواهند کشورشان را تکه پاره شده ببینند از او متنفرند.

عرض کردم لابد جناب عالی دلیلی برای این کار دارید و این انتخاب افتضاح نشان می دهد که دلایل شما الزاما برای ما ایرانیان قابل قبول نیست. مقصر هم شخص شما را نمی دانم چون با مشغله هایی که شما دارید اطلاع از ریزه کاری های تک تک کشورها محال است که فعلا با آن کار ندارم و عرض ام این است که مشابه همان کسانی که این شخص را مثل میخ در چشم مردم ایران فرو کرده اند همین نظر را در ذهن شما جا انداخته اند که شخصی که هم اکنون در داخل ایران زندگی می کند گزینه مناسب تری برای اداره کشور خواهد بود.

حال این سخن را از من که یک نویسنده ی درجه پنج سیاسی هستم ولی به اندازه ۴۷ سال بر اساس وضعیت ایران و رویدادهای مختلف بیش از ده هزار مطلب و مقاله نوشته ام بشنوید که این نظر هم، مثل انتخاب مسوول صدای امریکا، با عرض معذرت موذیانه ترین و خرابکارانه ترین نظری ست که به شما ارائه شده به دلایلی که خیلی کوتاه خدمت تان عرض خواهم کرد.

