Wednesday, Mar 4, 2026

صفحه نخست » بمب ها چند روزه دیگر مجتبی را پیدا می کنند؟

roostayee.jpgفرزانه روستایی

مجتبی خامنه ای همان علی خامنه ای جوان است که آمده تا انتقام پدر و مادر و همسرش را از مردم ایران بگیرد که زیر بمباران امریکا و اسراییل کشته شدند. او نماد سرکوب، دروغگویی، پنهان کاری،‌ غارت، و سرحلقه مافیای سپاه و مالک چهار نهاد ۲۰۰ میلیارد دلاری بیت سابق است که ۷۰ درصد اقتصاد ایران را در مشت خود داشتند.

انتخاب او به معنای روزهای بسیار تلخ برای مردم ایران و نیز تحقق گفته زیبا کلام است که یک تیر چراغ برق را سالم نمی گذارند. او را آورده اند تا بر اساس توهمات حوزه علمیه و آکادمی علوم یک جنگ آخرالزمانی راه بیاندازند و جاده ظهور حضرت را هموار کنند. انتخاب مجتبی به عنوان رهبر از سوی مافیای سپاه و بی شک با هماهنگی روسها حکایت از آن دارد که مردم ایران برای دعوت از دیگران برای مداخله نظامی انسان دوستانه حق داشتند و کسی از گردانندگان جمهوری اسلامی قرار نیست تسلیم اراده و خواست مردم شود. آنها پنج دهه از عمر مردم ایران را خرج لبنان و فلسطینی های لعنتی کردند و امروز تصمیم گرفته اند تا ایران را تبدیل به لبنان کنند.

همواره این شایعه در میان جمعی از اصلاح طلبان می چرخید که طیفی از میلیاردرهای طبقه جدید نوکیسه جمهوری اسلامی معتقدند که می شود دشمنی با آمریکا را کنار گذاشت و چند دوبی در ایران راه اندازی کرد. آنها نیاز دارند تا به اقتصاد جهانی وصل شوند و پول های خود را به کار بیاندازند و دست از نقل و انتقال پنهانی پول های خود بردارند. آنها معتقدند مجتبی می تواند محمد بن سلمان ایران باشد. این در حالی است که بن سلمان فارغ التحصیل حقوق است، زبان انگلیسی را به روانی زبان مادری اش صحبت می کند و بسیار جهان دیده و سرد و گرم چشیده است. پدر بن سلمان نقش ضحاک را برای مردم کشورش بازی نکرد و کشور را ویران نکرد. از همه مهمتر پدر محمد بن سلمان نه نایب امام زمان بود و نه در سوابقش قتل عام ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از هموطنانش را دارد.

یعنی نعلین بن سلمان برای محتبی خامنه ای گشاد و بدقواره است.

تنها قابلیتی که مجتبی دارد این است که با وصل شدن به حلقه حسین و مهدی طائب و حسین شریعتمداری و سرداران پشت پرده و قلع و قمع روشنفکران و دگراندیشان کشورداری کند. پدر او اهل موسیقی و سه تار و پیپ و کفش ورنی و روشنفکر آخوندهای حوزه بود آن شد که دیدیم، باید دید مجتبی چگونه نقش چنگیز یا اسکندر را برای مردم ایران بازی خواهد کرد.

شاید مجتبی هم همان کسی است که قرار است از داخل نظام تصمیم ترک مخاصمه با آمریکا و اسراییل را اتخاذ کند و از همه هسته ای و غنی سازی و موشکی و نیابتی یک جا دست بکشد. اگر چنین باشد به احتمال زیاد ترامپ نیز استقبال می کند. با این احوال مجتبی خامنه ای چه ضحاک باشد مانند پدرش و چه مارتین لوترکینگ حوزه های علمیه، ابتدا باید پاسخگوی جنایاتی باشد که در کهریزک صورت گرفت و سعید مرتضوی نوار صدای او را به دادگاه ارائه داد.

مردم ایران کشته ندادند تا یک خامنه ای تازه نفس به جان فرزندانشان بیفتد و باقیمانده کشور را ویران کند. مردم ایران چون تاکنون مجتبی را ندیده اند و او در جایی مصاحبه ای نداشته، یادداشت یا مقاله ای ننوشته یا حتی در تلویزیون دیده نشده است طبعا او را کسی مانند پابلو اسکوبار رهبر کارتل مواد مخدر کلمبیا می بینند و یا کپی نمسیو روبن اوسکوئرا سروانتس رئيس مافیای کوکایین مکزیک که به او ال منچو می گفتند. ال منچو ماه گذشته در مکزیک دستگیر شد ولی قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرد

مطلب قبلی...
IMG_4683.png
آقای رییس جمهور! لطفا گدا گشنه های حریص قدرت را بر ما حاکم نفرمایید!؛ ف. م. سخن
مطلب بعدی...
alizadeh.jpg
اسرائیل مدعی ترور داوود علیزاد شد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar3-1.jpg
تصاویری از خرابی های تهران پس از بمباران توسط اسراییل و امریکا
tv3.jpg
کاخ گلستان قربانی خرابکاری جمهوری اسلامی یا متاثر از جنگ
one12.jpg
ادعای جنجالی مجری زن سابق صداوسیما درباره انتخابات ۱۴۰۰ و پیمان جبلی
oholic3-1.jpg
آب مردم را می‌گیرند، به خودشان می‌فروشند!
daily3.jpg
تصاویری دور از انتظار از داخل پناهگاه ها در تل آویو
goftar30-1.jpg
داستان باورنکردنی مهندس زرتشتی هندی‌الاصلی که بمب‌افکن B-2 Spirit را طراحی کرد
goftar2.jpg
تجمع سوگواران نظام برای مرگ علی خامنه ای در تهران
one17.jpg
عکس های زیرخاکی از دوران جوانی محمود احمدی نژاد

از سایت های دیگر

ده عامل شگفت‌انگیزی که بی‌سر و صدا به قلب آسیب می‌زنند
کاریکاتور هفته: بمب هسته ای زنجیر شده به پای آقا
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
از زبان یک عکس: سوءقصد به جان حسین علاء

پر بیننده ترین ها



gtvbanner.jpg
این رفتار بی ادبانه را در خانه دیگران انجام ندهید + بایدها و نبایدهای
euro.jpg
آلبوم عکس؛ دیدارهای مهم علی خامنه‌ای با رهبران دنیا
kayhan.jpg
متن گفتگوی رضا پهلوی با شبکه سی‌بی‌اس
gtv.jpg
امیر عابدزاده به همراه پدر و مادرش در امریکا
one3.jpg
سرهنگ خلبان محمود اسکندری موفق ترین خلبان فانتوم در جنگ که پس از آن زندانی شد
janjal.jpg
بزرگ‌ترین کشتی تجاری قرون وسطی پیدا شد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy