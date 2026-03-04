انتخاب او به معنای روزهای بسیار تلخ برای مردم ایران و نیز تحقق گفته زیبا کلام است که یک تیر چراغ برق را سالم نمی گذارند. او را آورده اند تا بر اساس توهمات حوزه علمیه و آکادمی علوم یک جنگ آخرالزمانی راه بیاندازند و جاده ظهور حضرت را هموار کنند. انتخاب مجتبی به عنوان رهبر از سوی مافیای سپاه و بی شک با هماهنگی روسها حکایت از آن دارد که مردم ایران برای دعوت از دیگران برای مداخله نظامی انسان دوستانه حق داشتند و کسی از گردانندگان جمهوری اسلامی قرار نیست تسلیم اراده و خواست مردم شود. آنها پنج دهه از عمر مردم ایران را خرج لبنان و فلسطینی های لعنتی کردند و امروز تصمیم گرفته اند تا ایران را تبدیل به لبنان کنند.

فرزانه روستایی مجتبی خامنه ای همان علی خامنه ای جوان است که آمده تا انتقام پدر و مادر و همسرش را از مردم ایران بگیرد که زیر بمباران امریکا و اسراییل کشته شدند. او نماد سرکوب، دروغگویی، پنهان کاری،‌ غارت، و سرحلقه مافیای سپاه و مالک چهار نهاد ۲۰۰ میلیارد دلاری بیت سابق است که ۷۰ درصد اقتصاد ایران را در مشت خود داشتند.

همواره این شایعه در میان جمعی از اصلاح طلبان می چرخید که طیفی از میلیاردرهای طبقه جدید نوکیسه جمهوری اسلامی معتقدند که می شود دشمنی با آمریکا را کنار گذاشت و چند دوبی در ایران راه اندازی کرد. آنها نیاز دارند تا به اقتصاد جهانی وصل شوند و پول های خود را به کار بیاندازند و دست از نقل و انتقال پنهانی پول های خود بردارند. آنها معتقدند مجتبی می تواند محمد بن سلمان ایران باشد. این در حالی است که بن سلمان فارغ التحصیل حقوق است، زبان انگلیسی را به روانی زبان مادری اش صحبت می کند و بسیار جهان دیده و سرد و گرم چشیده است. پدر بن سلمان نقش ضحاک را برای مردم کشورش بازی نکرد و کشور را ویران نکرد. از همه مهمتر پدر محمد بن سلمان نه نایب امام زمان بود و نه در سوابقش قتل عام ۴۰ تا ۵۰ هزار نفر از هموطنانش را دارد.

یعنی نعلین بن سلمان برای محتبی خامنه ای گشاد و بدقواره است.

تنها قابلیتی که مجتبی دارد این است که با وصل شدن به حلقه حسین و مهدی طائب و حسین شریعتمداری و سرداران پشت پرده و قلع و قمع روشنفکران و دگراندیشان کشورداری کند. پدر او اهل موسیقی و سه تار و پیپ و کفش ورنی و روشنفکر آخوندهای حوزه بود آن شد که دیدیم، باید دید مجتبی چگونه نقش چنگیز یا اسکندر را برای مردم ایران بازی خواهد کرد.



شاید مجتبی هم همان کسی است که قرار است از داخل نظام تصمیم ترک مخاصمه با آمریکا و اسراییل را اتخاذ کند و از همه هسته ای و غنی سازی و موشکی و نیابتی یک جا دست بکشد. اگر چنین باشد به احتمال زیاد ترامپ نیز استقبال می کند. با این احوال مجتبی خامنه ای چه ضحاک باشد مانند پدرش و چه مارتین لوترکینگ حوزه های علمیه، ابتدا باید پاسخگوی جنایاتی باشد که در کهریزک صورت گرفت و سعید مرتضوی نوار صدای او را به دادگاه ارائه داد.

مردم ایران کشته ندادند تا یک خامنه ای تازه نفس به جان فرزندانشان بیفتد و باقیمانده کشور را ویران کند. مردم ایران چون تاکنون مجتبی را ندیده اند و او در جایی مصاحبه ای نداشته، یادداشت یا مقاله ای ننوشته یا حتی در تلویزیون دیده نشده است طبعا او را کسی مانند پابلو اسکوبار رهبر کارتل مواد مخدر کلمبیا می بینند و یا کپی نمسیو روبن اوسکوئرا سروانتس رئيس مافیای کوکایین مکزیک که به او ال منچو می گفتند. ال منچو ماه گذشته در مکزیک دستگیر شد ولی قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرد