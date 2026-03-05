روزهای سخت و سرنوشت‌سازی را با درد و اندوه سپری می‌کنیم؛ درد دیدن وطنی که تکه تکه می‌شود. دردی نشسته تا بن استخوان از دیدن عملکرد رژیمی به نام جمهوری اسلامی؛ این اژدهای هفت‌سر مستولی شده بر کشور که جدا از سرِ اصلی قطع شده‌اش، هنوز تنوره می‌کشد و هر سرِ آن بدون کوچک‌ترین مسئولیتی در قبال مردم و سرزمینی به نام ایران، به ماجراجویانه‌ترین شکلی سعی در بقای خود دارد.

هر سرِ این اژدها با ویژگی‌های خود بر دامنه بحران می‌افزاید؛ از رهبران به‌جا مانده در قالب افراطیون مذهبی، تا غارتگران میلیاردی، تا افرادی که سال‌ها بر قدرت بودند و طعم قدرت را چشیده‌اند! تا ترس‌خوردگانی که تغییر رژیم برایشان حکم مرگ دارد و راه گریزی جز ماندن و اغتشاش‌آفریدن ندارند! نفوذی‌های شناخته‌نشده‌ای که در درون همین حاکمیت وظیفه دارند اوضاع را مغشوش و لزوم تداوم مبارزه و از پای افتادن کامل کشور را طبق نقشه پیش ببرند. نهایت، حضور جریان‌هایی که اگرچه سری از سرهای این اژدها نیستند، اما در تفکر خود در جایی می‌ایستند که به تداوم حضور رژیم یاری می‌رسانند.

بن‌بست رژیم و چشم‌انداز ملت

رژیم گرفتار شده‌ای که مانند دیوانگان چماق بر سر دست گرفته و به اطراف می‌چرخاند؛ نتیجه این چماق‌کشی را ملتی می‌پردازد مظلوم. ملتی بی‌دفاع که چشم امید بر کمک آمریکا و اسرائیل دوخته است! باشد که با زدن و قلع‌وقمع کردن جمهوری اسلامی، امکان حضور خیابانی بدون ترس از به رگبار بسته شدن را بیابد و بار دیگر به صحنه آمده، کار این رژیم را یکسره کند.

آرزویی که پاسخ‌گویی به آن در گرو یک درک عمیق و مسئولانه است که حاصل آن، تلاش برای شکل دادن به یک وفاق همگانی است! اگر امروز رهبران جریان‌های سیاسی و کنشگران فردی با کنار گذاشتن تنگ‌نظری و اولویت دادن به ایران، در کنار نیروی غالب متحد شوند، کشور می‌تواند از خطر جنگ داخلی دور شود، امر سرنگونی رژیم آسان‌تر گردد و مسیر گذار به دموکراسی با هزینه کمتر میسر شود. اما اگر این ضرورت نادیده گرفته شود، فرصت تاریخی از دست خواهد رفت و ایران در معرض بی‌ثباتی و فروپاشی قرار خواهد گرفت.