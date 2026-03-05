از هنگامی که شاهزاده رضا پهلوی به عنوان نماد جایگزینی حکومت اسلامی (الترناتیو) در سپهر سیاسی ایران درخشش گرفته و بخش بزرگی از ایرانیان در درون و بیرون کشور او را به عنوان رهبر دولت دوره گذار پذیرفته‌اند، حمله از هر سو برای بی اعتبار کردن او شدت گرفته و گسترده‌تر شده است. تا آنجا که به حکومت اشغالگر اسلامی و گماشتگان حقیقی، حقوقی و دیجیتال آن مربوط می‌شود، این گونه واکنش طبیعی و مورد انتظار بود. حمله به خاندان پهلوی از سوی بقایای سیاسی کمونیستی، ملی-مذهبی‌ها و مجاهدین خلق هم دور از انتظار نبود. حمله‌ها و ایرادهای اینان، که اغلب، چیزی مگر تهمت و دشنام نیست، ارزش اتلاف وقت برای پاسخگویی ندارد.

ولی وقتی یک هم‌میهن شایسته احترام، مانند آقای محمود تجلی مهر، وقت می‌گذارد و موارد مخالفت با پادشاهی و شخص شاهزاده رضا پهلوی را در 14 مورد برمی‌شمرد، نمی‌توان از آن به سادگی گذشت. به ویژه آن که می‌توان از فرصتی که آقای تجلی مهر ایجاد کرده، برای پاسخ دادن به همه منتقدان بهره برد.

نگارنده، مگر عضویت در « جمعیت جمهوریخواهان هوادار شاهزاده رضا پهلوی »، هیچ ارتباطی با دفتر و تشکیلات شاهزاده ندارد و، به طریق اولی، عضو روابط عمومی ایشان نیست ولی همچنان که، از گذشته‌ها، "تنویر افکار عمومی" را از وظایف روزنامه نگاران می‌دانستند، در اجرای چنین وظیفه‌ای، بایسته دید توضیحاتی ارائه کند.

کوشش می‌کنم ایرادها را به همان ترتیبی که آقای تجلی مهر مطرح کرده‌اند پاسخ دهم ولی پیش از هرچیز باید یادآوری کنم که برخی تهمت‌ها و دشنام‌ها مانند: "کاش در این 47 سال به جای ولگردی در کازینوها...، دار و دسته رضا پهلوی از لمپن‌ها، چماقداران ساواکی و فاشیست تشکیل شده است. علی کریمی، یاسمین پهلوی، ایرج مصداقی و شاهین نجفی از یاران او هستند"، ارزش پاسخگویی ندارند. اصلاً جای شگفتی دارد که چنین واژه‌هایی بر زبان و قلم کسی چون آقای محمود تجلی مهر جاری شده باشد.

1- در نخستین ایراد، می‌گویند پادشاهی‌های اروپایی در واقع جمهوری‌هایی هستند، با یک نماد بازمانده و "رو به زوال" تاریخی خودشان که هیچ مسئولیتی در اداره کشور ندارند، کاملاً زیر نظر قانون هستند و کوچکترین خطایشان فوراً رسانه‌ای می‌شود.

همان گونه که پیشتر اشاره شد، نگارنده جمهوریخواه است ولی اگر در همه پرسی تعیین نوع رژیم، هواداران پادشاهی اکثریت داشته باشند و پادشاهی احتمالی آینده ایران "در واقع جمهوری‌ باشد، با یک نماد تاریخی که هیچ مسئولیتی در اداره کشور نداشته باشد، کاملاً زیر نظر قانون باشد و کوچکترین خطایشان فوراً رسانه‌ای ‌شود"، چه اشکالی دارد؟ کجای این کار "کلاه گشاد بر سر مردم ایران" است؟

2- "نظام این کشورها [پادشاهی‌های اروپایی] ادامه تاریخ خودشان است. یعنی پادشاهی در آنجا از تاریخشان برآمده و رو به نزول تاریخی است".

خُب، چنین باشد. به ما چه؟

3- در همه کشورهای پادشاهی اروپا جنبش‌های نیرومند برای برچیدن بساط سلطنت وجود دارد.

در ایران ما هم جنبش نیرومندی برای برچیدن بساط سلطنت وجود داشت که در سال 2537 موفق شد بساط سلطنت را برچیند. نتیجه‌اش را دیدیم و هم اکنون اقبال شگفت انگیز ایرانیان درون کشور به همان سلطنت را هم می‌بینیم.

4- "[پادشاهی] اسپانیا که رضا پهلوی همواره به عنوان نمونه می‌آورد، یک جمهوری و آن هم از نوع فدرال است. واژه فدرال همین چیزیست که شما چون جن از بسم الله از آن می‌ترسید".

آری، ما هم جمهوری فدرال داریم و هم پادشاهی فدرال. پادشاهی اسپانیا، با رای مردم و با تصویب مجلس مؤسسان، فدرال است. ما از هیچ واژه‌ای نمی‌ترسیم ولی این فدرالیست‌های ایران هستند که از رای مردم می‌ترسند. آنها از هم اکنون، با تکیه بر تفنگچی‌هایشان، از گروه‌های ملی انتظار دارند که فدرالیسم را برای این یا آن منطقه ایران به رسمیت بشناسند و آن را اعلام کنند. در این جا، این پرسش پیش می‌آید که اولاً، غیر از تفنگچی‌هایتان، چه کسی به شما اعتبار داده که خود را نماینده و سخنگوی مردم این یا آن منطقه ایران بدانید؟

ثانیاً نه شخص شاهزاده رضا پهلوی و نه شورای دوران گذار صلاحیت ندارند در این باره هیچ تعهدی بپذیرند. اگر هم بپذیرند، مجلس مؤسسان می‌تواند آن را بشکند. تصمیم درباره چگونگی اداره کشور، با مجلس مؤسسان است. همه فدرالیست‌ها حق دارند در انتخابات مجلس مؤسسان کاندیدا معرفی کنند و، در صورت تائید رای دهندگان، نماینده به آن مجلس بفرستد و از تریبون مجلس مؤسسان از دیدگاه خود دفاع کنند. اگر مجلس مؤسسان، برآمده از رای آزادانه ملت ایران، سیستم فدرالی را تصویب کرد، همه ما، اعم از جمهوریخواه یا هوادار پادشاهی، باید متعهد باشیم که قانون اساسی مصوب آن مجلس را بپذیریم و محترم بشماریم. آیا فدرالیست‌ها چنین تعهدی را میپذیرند؟

5 و 6- در موارد 5 و 6 آقای تجلی مهر به رسوایی‌ مالی در دربار اسپانیا و رسوایی افشای اسناد دولتی توسط برادر پادشاه بریتانیا اشاره کرده و با یادآوری اینکه در آن کشورها، رسانه‌ها همه کارهای خانواده‌های سلطنتی را زیر نظر دارند و قانون درمورد همه اجرا می‌شود، نتیجه گرفته‌اند که: "... این هم یعنی حکومت قانون و دمکراسی که تنها در جمهوری امکان پذیر است". پاسخ این دو بند، در خود ایراد نهفته است زیر افشاگری رسانه‌ها و اجرای قانون در هر دو کشور پادشاهی امکان پذیر بوده، اتفاق افتاده و در انحصار جمهوری‌ها نبوده است.

7 و 8- در این دو بند، آقای تجلی مهر ایرادهایی را به دربارهای سوئد و هلند نسبت داده که به فرض صحت، هیچ ربطی به نوع رژیم کشورها ندارد. در جمهوری‌ها هم، در همین اروپا، رسوایی مالی و سیاسی کم نداشتیم. پرونده‌های فساد سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر پیشین ایتالیا، محکومیت‌های نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه و جنایات ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را نمی‌توان و نباید به حساب جمهوریت گذاشت.

9- در روزگار پادشاهی محمد رضا شاه، به موازات پیشرفت‌هایی که داشتیم، نابسامانی هم کم نبود. این که محمد رضا شاه اقتدارگرا بود، این که به جای سلطنت، حکومت هم می‌کرد و این که در پیرامون او کسی را یارای انتقاد نبود و بسیاری نابسامانی‌های دیگر، نادانسته‌هایی نیستند که آقای تجلی مهر موفق به کشف آنها شده باشد. بسیاری از گردانندگان رژیم پیشین، در خاطرات و مصاحبه‌های فراوان، آنها را برشمرده‌اند. خود شاهزاده رضا پهلوی هم هیچ‌گاه وجود آن نابسامانی‌ها را انکار نکرده ولی تاکید کرده است که برای ساختن آینده باید از گذشته درس گرفت و اشتباه‌های گذشته را تکرار نکرد.