Gileh_Mard.jpg(طنز همان سپر نامرئی و مکانیسم دفاعی است که آدمی در میدان بلا به دست می‌گیرد تا تیرهای تقدیر را کمی کُندتر کند)

یکوقتی ساعت عوض شده بود . نمیدانم یک ساعت جلو‌ رفته بود عقب رفته بود چه زهر ماری شده بود؟

از یکی پرسیدیم ؛ آقا ! میشود بفرمایید ساعت چنده؟

گفت : قدیم یا جدید؟

ما را می بینی ؟ گفتیم : خدایا! خداوندا ! این دیگر چه مخلوقی است که آفریده ای؟

حالا یکی از ما خواسته بود بگوییم: مرگ بر خامنه ای

ما هم گفتیم: کدام شان ؟ قدیم یا جدید؟

طفلکی مانده بود حیران که این دیگر چه دیوانه ای است؟

یکی هم از ما پرسیده بود : آقا ! هیچ میدانی میخواهند جنازه خامنه ای را ببرند خراسان دفن کنند؟

پرسیدیم : راست میگویی؟ با چه میخواهند ببرند ؟ با درشکه؟

نمیدانیم چه حکمتی در کار است این روزها همه از ما سئوال های شرعی میکنند؟ بگمانم ما را با آیت الله عظما مکارم شیرازی عوضی گرفته اند (راستی ! پنداری هم عزراییل هم اسراییل یادشان رفته یک جرثومه پلیدی هم بنام مکارم شیرازی هنوز دارد نفس میکشد و هوای شیراز را مسموم میکند ! اگر جناب اسراییل یا عزراییل را دیدید پیغام ما را به ایشان برسانید بگویید لطفا در انجام وظایف الهی تان کوتاهی نفرمایید)

باری ! این رفیق مان از ما می پرسد : هیچ میدانی ما حالا سه تا امام غایب داریم؟

میگوییم: نه والله! سه تا؟

میگوید: ها والله! یکی شان حضرت صاحب الامر است که توی چاه جمکران است ؛ یکی شان هم همین آقا مجتبی است که جرات ندارد

آفتابی بشود؛ سومی اش هم مسعود خان!

