وقتی زمان شورا نیست

چرا ایرانِ امروز به محور رهبری نیاز دارد و نسخه «شورای گذار» می‌تواند کشور را وارد بن‌بست کند

در هر دوره بحرانی تاریخ، ملت‌ها با یک پرسش تعیین‌کننده روبه‌رو می‌شوند: چگونه باید از یک نظام فرسوده و بحران‌زا عبور کرد؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند سرنوشت یک کشور را برای دهه‌ها تعیین کند. ایران امروز دقیقاً در چنین نقطه‌ای ایستاده است.

در حالی که بحران‌های عمیق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور را در آستانه یک تحول تاریخی قرار داده‌اند، در میان برخی از فعالان سیاسی بحثی دوباره مطرح شده است: تشکیل «شورای گذار» یا «شورای رهبری دوران انتقال».

در نگاه نخست این پیشنهاد شاید جذاب به نظر برسد. شوراها می‌توانند نماد مشارکت جمعی باشند و از تمرکز قدرت جلوگیری کنند. اما تجربه سیاسی ایران و بسیاری از کشورهای دیگر نشان می‌دهد که در لحظات بحرانی، چنین ساختارهایی اغلب نه تنها مشکل را حل نمی‌کنند، بلکه خود به عامل بی‌ثباتی تبدیل می‌شوند.

برای درک این مسئله باید پیش از هر چیز به چند واقعیت اساسی درباره وضعیت ایران و تجربه‌های گذشته اپوزیسیون توجه کرد.