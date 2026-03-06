گزارشها از حملات شدید آمریکا و اسرائیل به نقاط مختلف تهران در بامداد جمعه
بر اساس گزارشهای منتشر شده، بامداد روز جمعه، نقاط مختلف شهر تهران هدف حملات بسیار سنگین آمریکا و اسرائیل بوده است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی از هدف قرار گرفتن اهدافی در مناطق مختلف تهران، از جمله میدان سپاه، خیابان جمهوری، خیابان جامی و میدان حر خبر داده است.
وحیدآنلاین - بمباران خطی در مرکز تهران
سه دقیقه ویدیو از انفجارهای بمباران جایی در مرکز تهران دریافتی با شرح: جمعه ۱۵ اسفند ساعت ۵ صبح
سه دقیقه ویدیو از انفجارهای بمباران جایی در مرکز #تهران-- Vahid Online (@Vahid) March 6, 2026
دریافتی با شرح: 'جمعه ۱۵ اسفند ساعت ۵ صبح'#Iran #Tehran pic.twitter.com/rc80Any2Nd
