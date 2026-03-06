توانا - در روزهای گذشته و همزمان با آغاز حملات ارتش آمریکا و اسرائیل به برخی تأسیسات نظامی و مراکز وابسته به سپاه پاسداران، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی بار دیگر طبق روال همیشگی وارد میدان شده و به تولید محتوا برای پیشبرد روایت و سیاست‌های تبلیغاتی خود پرداخته است.

بر اساس تصویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، این‌بار نوبت به پسر سعید نمازی، معاون سابق اطلاعات سپاه، رسیده تا با گریم جنگی مقابل دوربین‌ها ظاهر شود و نقش خود را در این نمایش تبلیغاتی ایفا کند.

کاربری در واکنش به این تصاویر نوشته: «اینا تو واحد بودن زده دارن میرن پایین یا بیرون بودن زده دارن میرن بالا؟ ساختمون بمب خورده آسانسور چه خوب کار می کنه.»



