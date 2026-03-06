ایندیپندنت - محمدرضا شهبازی، مجری برنامههای صداوسیمای جمهوری اسلامی، در واکنش به همخوانی نکردن سرود جمهوری اسلامی از سوی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران در دیدار مقابل کره جنوبی، این بازیکنان را «بیشرف» خواند و از مسئولان خواست با آنها مانند «خائنان در شرایط جنگی» برخورد کنند.
بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران در نخستین بازی خود برابر کره جنوبی در جام ملتهای آسیا هنگام پخش سرود حکومتی آن را همخوانی نکردند. گزارشها حاکی است در دیدار دوم، این بازیکنان هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی مجبور شدند هم «سلام نظامی» بدهند و هم سرود را همخوانی کنند.
