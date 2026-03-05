هدف قرار گرفتن برخی اماکن غیرنظامی مورد استفاده نیروهای امنیتی
بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایراناینترنشنال، در حملات صبح پنجشنبه، برخی اماکن غیرنظامی در تهران که ماموران امنیت داخلی رژیم برای استقرار و حفاظت از خود از آنها استفاده میکردند، هدف حملات مشترک اسرائیل و آمریکا قرار گرفتهاند.
بر اساس این اطلاعات، ورزشگاه و مجموعه ورزشی بعثت، ورزشگاه آزادی، پارک آبی آزادگان، مجموعه ورزشی «شهیدان اسماعیلی»، سالن ورزشی اسکندرلو، کلانتری پنجم مبارزه با مواد مخدر، پایگاه قدیمی دهم پلیس امنیت داخلی، کلانتری ۱۶۹ مشیریه و ساختمان شهرداری منطقه ۱۸هدف حمله قرار گرفتهاند.
رسانههای ایران روز پنجشنبه با انتشار ویدیو و گزارشهایی از تخریب کامل سالن ۱۲هزار نفری ورزشگاه آزادی در جریان حملات هوایی اسرائیل خبر دادند.
ویدیویی که رسانههای دولتی منتشر کردهاند نشان میدهد پس از حمله به ورزشگاه بعثت در روز پنجشنبه در تهران نیروهای مسلح و دارای لباس نظامی از آن خارج شده و فرار میکنند:
ویدیویی که رسانههای دولتی منتشر کردهاند نشان میدهد پس از حمله به ورزشگاه بعثت در روز پنجشنبه در تهران نیروهای مسلح و دارای لباس نظامی از آن خارج شده و فرار میکنند.
آمریکا و اسرائیل در یک حمله هوایی، محل تجمع و سازماندهی نیروهای بسیج و سپاه در استادیوم آزادی را هدف قرار دادند. تصاویری که رسانهها در ایران منتشر کردهاند نشان میدهد استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی تهران در این حملات بهطور کامل تخریب شده است. گفتوگو با رها پوربخش، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که آمریکا و اسرائیل در یک حمله هوایی، محل تجمع و سازماندهی نیروهای بسیج و سپاه در استادیوم آزادی را هدف قرار دادند.
تصاویری که رسانهها در ایران منتشر کردهاند نشان میدهد استادیوم ۱۲ هزار نفری آزادی تهران در این حملات بهطور کامل تخریب شده است.
