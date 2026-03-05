ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا

کریم سجادپور، پژوهشگر ایرانی-آمریکایی، در حساب ایکس خود با اشاره به گزارشی از اکونومیست نوشت اگر اطلاعات مطرح‌شده در این گزارش درست باشد هرچند هنوز شواهد علنی برای آن منتشر نشده ممکن است حکومت ایران را در برابر دو گزینه قرار دهد: تسلیم یا خطر فروپاشی. او به بخشی از گزارش اشاره کرد که می‌گوید منابع اطلاعاتی اسرائیل نشانه‌هایی از عدم حضور برخی سربازان، نیروهای پلیس و اعضای سپاه پاسداران در محل خدمت مشاهده کرده‌اند.

گزارش اکونومیست می‌گوید جنگ جاری علیه ایران از نظر نظامی، به‌ویژه در حوزه هوایی، برای آمریکا و اسرائیل یک موفقیت خیره‌کننده بوده است؛ هرچند در سطح سیاسی با ابهام و سردرگمی درباره اهداف جنگ همراه است. در چهارم مارس یک خلبان نیروی هوایی اسرائیل برای نخستین بار در بیش از چهار دهه موفق شد یک هواپیمای ایرانی Yak-130 را سرنگون کند؛ در حالی که جنگنده پیشرفته F-35 اسرائیلی برتری کامل در این درگیری داشت.

BREAKING:



Israel releases a video from the first case in history of an F-35 shooting down a manned fighter aircraft by in combat.



An Israeli Air Force F-35I "Adir" shot down an Iranian Air Force YAK-130 (a Russian-made combat light attack jet) over Tehran pic.twitter.com/aTvCLfjNAJ -- Visegrád 24 (@visegrad24) March 5, 2026

به نوشته این نشریه، این رویارویی نابرابر نمادی از کل جنگ است. مقام‌های آمریکایی در سطح سیاسی گاه دلایل متناقضی برای جنگ ارائه داده‌اند و اهداف آن نیز مرتب تغییر کرده است، اما در سطح نظامی عملیات‌ها با برنامه‌ریزی دقیق، قدرت آتش گسترده و هماهنگی بالا پیش می‌رود.

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (CENTCOM) اعلام کرده که در چهار روز نخست جنگ نزدیک به دو هزار هدف مورد حمله قرار گرفته است. این حملات شامل ۱۷ شناور دریایی نیز بوده و حتی گزارش‌هایی از غرق شدن یک ناو ایرانی توسط زیردریایی آمریکایی در نزدیکی آب‌های سریلانکا منتشر شده است؛ اقدامی که گفته می‌شود نخستین استفاده آمریکا از اژدر در جنگ از زمان جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود.