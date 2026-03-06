"انتخاب رهبری جدید میتواند تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی را نقش بر آب ساخته، حاوی پیام صلح و دوستی با جهان باشد"
«جبهه اصلاحات ایران» با صدور بیانیهای، حملات اسراییل و آمریکا به جمهوری اسلامی و کشته شدن «علی خامنهای» رهبر پیشین جمهوری اسلامی را محکوم کرد و خواهان انتخاب سریعتر رهبر جدید حکومت شد.
در بخشی از این بیانیه، با تاکید بر اینکه «اتکا بر بخشی از جامعه و فراموشی ظرفیتهای عظیم بخشهای دیگر، خطایی بس بزرگ و نابخشودنی است»، پیشنهاد پررنگ شدن نقش سران اصلاحات در تصمیمگیریهای کشوری داده شده و نوشته شده است که انتخاب «رهبر جدید» میتواند «پیام صلح به جهان ارسال کند» و «تبلیغات منفی علیه جمهوری اسلامی» را خنثی هم سازد.
در بیانیه جبهه اصلاحات نوشته شده است: «ما ضمن حمایت و قدردانی از مقاومت قهرمانانه نیروهای دلاور نظامی در برابر دشمن متجاوز، بر این باوریم که همه تلاشها و امکانات نرم افزاری و سخت افزاری نظام و جامعه میبایست در خدمت پایان دادن هرچه سریعتر به این تجاوز وحشیانه شود. برای این منظور ایران نیازمند جلب همراهی و حمایتهای منطقهای و جهانی است.»
تهدید به کشتار مردم از سوی یک عضو کمیسیون امنیت ملی