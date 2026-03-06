Friday, Mar 6, 2026

صفحه نخست » اسرائیل یک مقام جمهوری اسلامی را هدف قرار داد

ارتش اسرائیل اعلام کرد یک مقام ارشد رژیم جمهوری اسلامی را در تهران به‌طور دقیق هدف قرار داده است.

گزارش‌های تأییدنشده حاکی است که سید علی‌اصغر حجازی، جانشین رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی، ساعاتی پیش هدف حمله قرار گرفته است؛ اما هنوز روشن نیست که آیا ادعای ارتش اسرائیل به این رویداد اشاره دارد یا خیر.

گفته می‌شود حجازی پس از کشته شدن علی خامنه‌ای، سرپرست دفتر رهبر جمهوری اسلامی شده بود.

خبرنگار اسرائیلی: علی‌اصغر حجازی هدف قرار گرفت

امانوئل فابین، خبرنگار اسرائیلی، به گفتهٔ منابع دفاعی اسرائیل، گزارش داد که کسی که اندکی پیش در یک حملهٔ هوایی اسرائیل در تهران هدف قرار گرفت، علی‌اصغر حجازی است.

