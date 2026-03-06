Friday, Mar 6, 2026

صفحه نخست » پناهگاه زیرزمینی خامنه‌ای با حضور مقامات ارشد هدف حمله دوم اسرائیل قرار گرفت

beyt2.jpgایران اینترنشنال - بنا بر اعلام ارتش اسرائیل، پناهگاه زیرزمینی علی خامنه‌ای در قلب تهران که مورد استفاده مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بود، صبح جمعه ۱۵ اسفند با حمله ۵۰ جنگنده کاملا نابود شده است.

ارزیابی‌های اولیه در اسرائیل نشان می‌دهد مقامات ارشد جمهوری اسلامی در پناهگاه تخریب شده حضور داشته‌اند.

ارتش اسرائیل: پناهگاه زیرزمینی خامنه‌ای را نابود کردیم

منوتو - رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند دو واحد مخفی اطلاعاتی ارتش اسرائیل نقش مهمی در ارائه اطلاعات برای حمله به پناهگاه زیرزمینی علی خامنه‌ای در تهران داشته‌اند. بر اساس این گزارش، واحد ۸۲۰۰ با رهگیری، شنود و نفوذ به ارتباطات و تجهیزات طرف‌های مقابل، و واحد ۹۹۰۰ با ارزیابی اطلاعات تصویری و ماهواره‌ای، اطلاعات لازم را در اختیار نیروی هوایی اسرائیل گذاشتند.

ارتش اسرائیل اعلام کرد ۵۰ هواپیما این مجموعه زیرزمینی محرمانه را که در چند بلوک در مرکز تهران گسترده بود، با بیش از ۱۰۰ مهمات هدف قرار دادند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است این مجتمع زیرزمینی ورودی‌های متعددی داشته و یکی از مراکز فرماندهی مهمی بوده که خامنه‌ای و دیگر مقام‌ها در زمان بحران از آن برای اداره امور استفاده می‌کردند.

این گزارش همچنین می‌گوید خامنه‌ای ۹ اسفند ۱۴۰۴ در مقر فرماندهی معمول خود در حمله اسرائیل کشته شد، اما ارتش اسرائیل با حمله تازه خواسته است این مرکز فرماندهی را نیز از فهرست دارایی‌های راهبردی جمهوری اسلامی برای اداره جنگ خارج کند.

