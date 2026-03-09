یورونیوز - دولت دونالد ترامپ در حال تدوین راهبردی پرریسک برای فلج کردن صادرات باقی‌مانده نفت ایران است؛ راهبردی که جزیره خارک، مهم‌ترین شریان صادرات انرژی ایران، در مرکز آن قرار دارد.

نشریه فایننشال تایمز، در مقاله‌ای به این موضوع پرداخته و می‌گوید به گفته مقام‌ها و مشاورانی که در جریان این برنامه‌ریزی هستند، دکترین جدید سال ۲۰۲۶ قرار است با تکیه بر برتری انرژی آمریکا، تهران را وادار کند به توافقی جامع‌تر درباره مسائل هسته‌ای و امنیتی تن دهد.

«شاهرگ اقتصادی» جمهوری اسلامی

جزیره خارک در خلیج فارس قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران از این پایانه انجام می‌شود. از نگاه کاخ سفید، این جزیره یک نقطه آسیب‌پذیر کلیدی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود.

یک مقام ارشد آمریکایی می‌گوید: «اگر خارک از کار بیفتد، توانایی حکومت ایران برای تامین مالی ساختار داخلی خود و همچنین حمایت از نیروهای نیابتی در منطقه عملا از بین می‌رود.»

این راهبرد که از آن با عنوان «خفه‌سازی اقتصادی ۲» یاد می‌شود، بر این تمرکز دارد که پایانه نفتی خارک برای خریداران بین‌المللی عملا غیرقابل استفاده شود.