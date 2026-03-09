رادیو بین المللی فرانسه - ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، تعیین شدن مجتبی خامنه‌ای به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی را تبریک گفت

او در پیامی خطاب به مجتبی خامنه‌ای، پس از انتخابش به‌عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، به او اطمینان داد که «حمایت قاطع» روسیه از تهران و «دوستان ایرانی» را حفظ می‌کند.

پوتین در پیام خود همچنین افزود: «روسیه همواره یک شریک قابل اعتماد برای ایران بوده و خواهد بود.»

پوتین روز دوشنبه گفت اطمینان دارد مجتبی خامنه‌ای «شرافتمندانه» راه پدر را ادامه خواهد داد و مردم ایران را در برابر «آزمون‌های سخت» متحد خواهد کرد.