رادیو بین المللی فرانسه - ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، تعیین شدن مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی را تبریک گفت
او در پیامی خطاب به مجتبی خامنهای، پس از انتخابش بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، به او اطمینان داد که «حمایت قاطع» روسیه از تهران و «دوستان ایرانی» را حفظ میکند.
پوتین در پیام خود همچنین افزود: «روسیه همواره یک شریک قابل اعتماد برای ایران بوده و خواهد بود.»
پوتین روز دوشنبه گفت اطمینان دارد مجتبی خامنهای «شرافتمندانه» راه پدر را ادامه خواهد داد و مردم ایران را در برابر «آزمونهای سخت» متحد خواهد کرد.
نخستین حمله موشکی ایران علیه اسرائیل پس از انتخاب رهبر جدید
صدا وسیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد که ایران روز دوشنبه نخستین موج از موشکها علیه اسرائیل را از زمان انتخاب مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید حکومت، شلیک کرده است.
اسرائیل از حمله به «زیرساختهای رژیم» در مرکز ایران خبر داد
ارتش اسرائیل بامداد دوشنبه اعلام کرد موج تازهای از حملات را علیه «زیرساختهای رژیم» در مرکز ایران آغاز کرده است. این نخستین حملات اسرائیل به ایران پس از اعلام انتخاب مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی است.
جهش شدید قیمت نفت
قیمت نفت روز دوشنبه با شتاب بیشتری افزایش یافت؛ بهطوری که بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (شاخص بازار آمریکا) با جهشی حدود ۲۵ درصدی از مرز ۱۱۲ دلار در هر بشکه عبور کرد.
این افزایش در شرایطی رخ داده که ادامه جنگ در خاورمیانه و تداوم بسته ماندن تنگه هرمز باعث نگرانی شدید در بازارهای جهانی شده است.
تجمع هزاران نفر در تهران در حمایت از رهبری مجتبی خامنهای
خبرنگاران خبرگزاری فرانسه گزارش دادند که روز دوشنبه هزاران نفر در میدان انقلاب تهران گرد هم آمدند تا حمایت و بیعت خود را با مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی اعلام کنند.
