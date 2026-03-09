تا زمان نگارش این خبر، «فاطمه پسندیده»، «زهرا قنبری»، «زهرا سربالی»، «عاطفه رمضانی‌زاده» و «مونا حمودی» بازیکنانی هستند که موفق شده‌اند اردوی تیم ملی را ترک کرده و به خود را به پلیس استرالیا برای اعلام پناهندگی معرفی کنند. منابع آگاه اطلاع داده‌‌اند که برخی بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان که از بازگشت به ایران در هراس بودند، به دلیل تهدیدها و حضور ماموران حراست در مقابل درها، امکان خروج از هتل و امکان پناهندگی پیدا نکرده‌اند.

ایران وایر همچنین مطلع شده است که از عصر یکشنبه ۱۷اسفند۱۴۰۴ و پس از دیدار تیم ملی زنان ایران مقابل فیلیپین، فضای اردوی تیم ملی کاملا امنیتی شده و ماموران حراست فدراسیون فوتبال که همراه این تیم به ملبورن اعزام شده بودند، با ایستادن مقابل درهای ورود و خروجی هتل، رفت و آمد بازیکنان را زیر نظر داشتند.

پیش از این «ایران وایر» مطلع شده بود که بیش از ۶ بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران به واسطه تهدیدهای مکرری که متوجه بازیکنان و مربیان این تیم بوده، قصد اعلام پناهندگی به اداره مهاجرت این کشور را داشتند.

ایران وایر - پنج بازیکن تیم ملی فوتبال زنان ایران، با ترک هتل این تیم در شهر «گلدکوست» استرالیا، به این کشور اعلام پناهندگی کرده‌اند.

ایران وایر مطلع شده است که تعدادی از زنان ملی‌پوش ایران به دلیل شرایط خانواده‌شان و برخی دیگر به دلیل نگرانی از توقیف دارایی‌های‌شان در ایران از اعلام پناهندگی به استرالیا خودداری کردند و خطر بازگشت به ایران را پذیرفتند.

بازیکنان تیم ملی فوتبال زنان ایران در بازی نخست مقابل کره‌جنوبی در اعتراض به سرکوب و کشتار مردم ایران در جریان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ از خواندن سرود جمهوری اسلامی خودداری کردند. پس از آن‌ رسانه‌های وابسته به سپاه این بازیکنان را «وطن‌فروش» نامیدند.

«محمدرضا شهبازی» مجری برنامه‌های صداوسیما حکومتی هم پنج‌شنبه ۱۴اسفند در واکنش به این کنش زنان ملی‌پوش ایران، این بازیکنان را «بی‌شرف» خواند و از مسوولین خواسته بود با آن‌ها طبق «خائنان در شرایط جنگی» برخورد کنند تا «بقیه هم ماست‌شان را کیسه کنند.»

یک منبع آگاه ۱۵اسفند۱۴۰۴ به ایران وایر اطلاع داده بود که پس از دیدار تیم‌های ملی فوتبال زنان ایران و کره‌جنوبی در رقابت‌های جام ملت‌های زنان آسیا، سازمان‌های امنیتی با همکاری فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش و جوانان، از طریق اعضای درجه یک خانواده بازیکنان با آن‌ها تماس گرفته و آن‌ها را تهدید کرده بودند که در صورت هم‌خوانی نکردن سرود جمهوری اسلامی و خودداری از اجرای حرکت «سلام نظامی» در بازی دوم، اعضای خانواده‌شان بازداشت خواهند شد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران وایر، از ۲۰دی۱۴۰۴ «محسن معتمدکیا» رییس روابط عمومی وزارت ورزش و جوانان موظف شده است به صورت روزانه، عملکرد ورزشکاران در فضای مجازی و مراودات آن‌ها را به سازمان اطلاعات سپاه گزارش دهد. همچنین فدراسیون فوتبال تحت ریاست «مهدی تاج» سردار بازنشسته اطلاعات سپاه اصفهان، طی سال‌های گذشته همکاری نزدیکی با نهادهای امنیتی و حکومتی داشته است.