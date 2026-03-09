فرزانه روستایی

دو چیز هست که چشم را کور و عقل را ضایع می کند. اولی ایديولوژی است و دومی پول باد آورده. مافیای سپاه امروز به هر دو نقصان دچار است. پول های کلان ناشی از چپاول کشور و درآمدهای به دست آمده از دور زدن تحریم ها تا خرخره آنها بالا آمده است و ایدئولوژی که آخوندها برای آنها بافته اند سپاه را چنان فریفته است که تو گویی مادر خود را روی میز قمار گذاشته اند.



سپاه هنوز فرصت دارد تا به فلاکت حزب الله لبنان دچار نشود. هنوز فرصت دارد همه چیز را ری استارت کند تا کشوری که در لبه پرتگاه است بازگردد و زودتر روی آرامش را ببیند. هر چند ظاهرا، آپاراتچی های نظام تصمیم گرفته اند میهن ما را در کثیف ترین بازار مادر فروشی نقد کنند.



شهوت قدرت آنها را کور کرده و سرنوشت حسن نصرالله، یحیی سنوار، هاشم صفی الدین، و علی خامنه ای برای آنها آموزه ای نشد. بارها گفته شد که اتمی و غنی سازی و موشک بالستیک در کشوری که دور و بر اسراییل قرار دارد و تابلو روزشمار نابودی اسراییل را ابتدای همه شاهراهها گذشته محال است. بارها گفته شد که نابودی تاسیسات هسته ای ایران و بار کامیون زدن آنها فقط موضوع زمان است نه امکان. اینکه سرنوشت علی خامنه ای در نهایت چیزی مانند صدام و قذافی و مبارک علی عبدالله صالح است بارها گقته شد اما چشم ها کور و عقل ها زايل شده بودند و روند تحولات را نمی دیدند.

حال در شرایطی که نیروی هوایی و دریایی و پدافند و توان راداری کشور همه با هم نابود شدند، تو گویی مجتبی عزادار را وارد گود کردند تا روی مردم ایران را کم کنند. امروز مجتبی خامنه ای آسیب دیده ترین شخصی است که شناسنامه ایرانی دارد. او پدر و مادر و همسر خود را یکجا از دست داده است. چنین فقدانی کافی است تا انسان سالها درگیر غم از دست دادن عزیران خود باشد.