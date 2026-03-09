Monday, Mar 9, 2026

صفحه نخست » تئوری توطئه در فضای مجازی، آیا جمهوری اسلامی «رهبر غیرقابل ترور» ساخته؟!

consibircy.jpgخبرنامه گویا - در میانه جنگ و فضای شدید امنیتی در ایران، موجی از تئوری‌های توطئه در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. پس از اعلام نام مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی، برخی کاربران اینترنتی می‌پرسند آیا ممکن است حکومت راهی پیدا کرده باشد تا رهبری منصوب کند که عملاً «غیرقابل ترور» باشد.

محور این گمانه‌زنی‌ها یک پرسش عجیب است: اگر مجتبی خامنه‌ای اصلاً زنده نباشد چه؟

این شایعات در حالی مطرح می‌شود که رسانه‌های بین‌المللی در روزهای اخیر گزارش داده‌اند که مجتبی خامنه‌ای به عنوان جانشین معرفی شده، اما به دلایل امنیتی قرار است در انظار عمومی ظاهر نشود. هم‌زمان مقام‌های اسرائیلی نیز تهدید کرده‌اند که جانشین رهبر جمهوری اسلامی می‌تواند هدف حملات بعدی قرار گیرد. همین فضای تهدید و مخفی‌کاری باعث شده برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی به سناریوهای غیرمعمول فکر کنند.

طبق یکی از این تئوری‌ها، حکومت ممکن است عمداً فقط «نام» مجتبی خامنه‌ای را به عنوان رهبر اعلام کرده باشد تا بدنه وفادار نظام روحیه بگیرد و تصور کند ساختار قدرت همچنان پابرجاست. در این سناریو، تصمیم‌های واقعی ممکن است توسط حلقه‌ای از فرماندهان سپاه و مقامات نزدیک به قدرت گرفته شود، در حالی که هویت و وضعیت واقعی رهبر در پرده‌ای از ابهام باقی می‌ماند.

بر اساس این تصور، حقیقت شاید فقط پس از پایان جنگ آشکار شود.

تحلیلگران چنین سناریویی را بسیار بعید می‌دانند. با این همه، گسترش چنین شایعاتی خود نشانه‌ای از وضعیت بی‌سابقه کنونی است. جنگ، ترور مقام‌های ارشد و پنهان‌کاری شدید درباره ساختار قدرت، فضای اطلاعاتی ایران را به شدت مبهم کرده است. در چنین فضایی، حتی هویت و وضعیت رهبر کشور هم می‌تواند به موضوعی برای حدس و گمان‌های گسترده در اینترنت تبدیل شود.

