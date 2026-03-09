مأموریت محمدمهدی فرهادی شناسایی مخالفان حکومت بود

در جریان یک عملیات پیچیده نقطه‌ای به همدان، محمدمهدی فرهادی رامین در یک خانه‌اش کشته شد. این حمله دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ انجام شد اما مدتی طول کشید تا مشخص شود هدف این حمله یک «مجرم سایبری» بوده است.

نام فرهادی، شهریور ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، او فرد دیگری به نام هومن حیدریان متهم به تلاش برای هک کردن کامپیوترهای نهادهای دولتی آمریکا و سرقت اطلاعات امنیتی مربوط به اشخاص و گروه‌های مخالفان جمهوری اسلامی شدند. در اطلاعیه اعلام شد فرهادی به نام «مهدوی مهدوی» نیز مشهور است.

انهدام منزل فرهادی در همدان

کار پنیتو از وکلای دادگستری ایالات متحده درباره این دو هکر گفته بود «با گستاخی سیستم‌های کامپیوتری قربانیان خود را هدف قرار داده‌اند تا به ظن خودشان، در بین دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان حقوق بشر ایجاد هراس کنند.»

در رسانه‌های حکومتی فعلاً هیچ اشاره‌ای به کشته شدن فرهادی نشده است. حتا کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران که پیگیر کشته‌های جنگ از بین نیروهای وفادار هستند نیز اشاره‌ای به حذف او نکرده‌اند.

در واقع این دو نفر با استفاده از تکنولوژی، مستقیم به دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی کمک می‌کردند و از همان زمان تحت تعقیب قرار داشتند.

براساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، در محله‌ای که فرهادی زندگی می‌کرد یک بنر نصب شده است. روی آن بنر از او به عنوان «سرباز گمنام» و «دانشمند هسته‌ای» نام برده شده است. این یعنی تعقیب او نتیجه داد و در نهایت محل اقامت او شناسایی شد.