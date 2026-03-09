Monday, Mar 9, 2026

صفحه نخست » حذف هدفمند یک هکرِ تحت تعقیب "اف بی آی" در همدان

مأموریت محمدمهدی فرهادی شناسایی مخالفان حکومت بود

در جریان یک عملیات پیچیده نقطه‌ای به همدان، محمدمهدی فرهادی رامین در یک خانه‌اش کشته شد. این حمله دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ انجام شد اما مدتی طول کشید تا مشخص شود هدف این حمله یک «مجرم سایبری» بوده است.

نام فرهادی، شهریور ۱۳۹۹ در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت. طبق بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، او فرد دیگری به نام هومن حیدریان متهم به تلاش برای هک کردن کامپیوترهای نهادهای دولتی آمریکا و سرقت اطلاعات امنیتی مربوط به اشخاص و گروه‌های مخالفان جمهوری اسلامی شدند. در اطلاعیه اعلام شد فرهادی به نام «مهدوی مهدوی» نیز مشهور است.

home.jpgانهدام منزل فرهادی در همدان

***

کار پنیتو از وکلای دادگستری ایالات متحده درباره این دو هکر گفته بود «با گستاخی سیستم‌های کامپیوتری قربانیان خود را هدف قرار داده‌اند تا به ظن خودشان، در بین دشمنان و مخالفان جمهوری اسلامی و فعالان حقوق بشر ایجاد هراس کنند.»

در رسانه‌های حکومتی فعلاً هیچ اشاره‌ای به کشته شدن فرهادی نشده است. حتا کانال‌های تلگرامی وابسته به سپاه پاسداران که پیگیر کشته‌های جنگ از بین نیروهای وفادار هستند نیز اشاره‌ای به حذف او نکرده‌اند.

fbi.jpg

در واقع این دو نفر با استفاده از تکنولوژی، مستقیم به دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی کمک می‌کردند و از همان زمان تحت تعقیب قرار داشتند.

براساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، در محله‌ای که فرهادی زندگی می‌کرد یک بنر نصب شده است. روی آن بنر از او به عنوان «سرباز گمنام» و «دانشمند هسته‌ای» نام برده شده است. این یعنی تعقیب او نتیجه داد و در نهایت محل اقامت او شناسایی شد.

مطلب قبلی...
putin.jpg
پیام پوتین به مجتبی خامنه‌ای
مطلب بعدی...
live.jpg
لحظه‌به‌لحظه با جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا؛ آخرین تحولات امروز

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar9.jpg
حضور گلشیفته فراهانی در مراسم جمع آوری کمک های مالی موزه لوور
tv9.jpg
تصاویر سام اصغری با المان های ایرانی
one18-2.jpg
درباره علی لاریجانی طراح اصلی سرکوب چه میدانیم
oholic9.jpg
وقتی هوش مصنوعی شکوه ایرانِ قدیم را زنده می‌کند
daily.jpg
لارا ترامپ مجری فاکس نیوز و عروس دونالد ترامپ
goftar3.jpg
گزارش تصویری ساعدنیوز از ویلای لوکس پژمان جمشیدی در دبی
tv8.jpg
مریلا زارعی بازیگر حکومتی و دستیار ابراهیم حاتمی کیا کارگردان حکومتی
oholic8.jpg
چیزهایی که کاش زن‌ها زودتر می‌فهمیدن

از سایت های دیگر

رژیم‌های غذایی که به کاهش رشد تومورهای سرطانی کمک می‌کنند
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی
مدل جدید علمی برای سفر در زمان و «دیدار با خود در گذشته»
خرید ملک، گرفتن وام، افتتاح حساب بانکی در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar8.jpg
احمد باطبی کارمند اخراجی صدای امریکا کیست؟
one4.jpg
تصاویری از آخرین سالهای زندگی صادق خلخالی جنایتکار دهه شصت در ایران

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy