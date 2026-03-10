ایران وایر - «عباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفتوگویی با «پیبیسی»، انتخاب «مجتبی خامنهای» پسر «علی خامنهای» به عنوان رهبر جدید حکومت را «تداوم ایستادگی برابر آمریکا و اسراییل» دانست و در عین حال گفت: «هنوز خیلی زود است که ایشان درباره مسایلی مانند تماس مقامات ایرانی و آمریکایی اظهار نظر کند. همه ما منتظر سخنرانیها و مواضع ایشان هستیم که بعدا اعلام خواهد شد.»
از زمان انتخاب و انتصاب مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی تاکنون، هیچ تصویر، صدا یا ویدیویی از او منتشر نشده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته که بعید میداند موضوع گفتوگو با طرف آمریکایی دیگر در دستور کار حکومت باشد.
عباس عراقچی با وجود تهدیدهای واضح رسانههای سپاه مبنی بر بستن «تنگه هرمز»، مدعی شده که جمهوری اسلامی و نیروهای نظامیاش چنین اقدامی نکردهاند و در ادامه گفته است: «آمریکا و اسراییل کل منطقه را ناامن کردهاند. به همین دلیل نفتکشها و کشتیها از عبور از تنگه هرمز میترسند. جمهوری اسلامی تهدیدی برای نفتکشهذ و کشتیهای باری در تنگه هرمز نیست.»
اسماعیل کوثری: خامنهای گفت اگر مجتبی «شهید» شد ایرادی ندارد اما اسیر نشود
اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در یک برنامه تلویزیونی گفت مجتبی خامنهای در «گمنامی» در خط مقدم جنگ ایران و عراق میجنگید.
کوثری افزود علی خامنهای به او گفته بود اگر مجتبی خامنهای «شهید» شد، ایرادی ندارد، اما نباید اجازه داد اسیر شود تا «دشمن» از او سوءاستفاده کند.
جلیلی: چنان از ترامپ انتقام میگیریم که دیگر جرات نکند از گزینه نظامی استفاده کند
سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی، دوشنبه ۱۸ اسفند ضمن تهدید دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «ترامپ بداند جمهوری اسلامی انتقامی میگیرد که دیگر جرات نکند از گزینه نظامی استفاده کند.»
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم ۱۸ اسفند گفت: «پایان جنگ را جمهوری اسلامی تعیین میکند و تنها زمانی به آن تن میدهد که مطمئن شود این حملات تکرار نخواهد شد.»