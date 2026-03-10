ایران وایر - «عباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی با «پی‌بی‌سی»، انتخاب «مجتبی خامنه‌ای» پسر «علی خامنه‌ای» به عنوان رهبر جدید حکومت را «تداوم ایستادگی برابر آمریکا و اسراییل» دانست و در عین حال گفت: «هنوز خیلی زود است که ایشان درباره مسایلی مانند تماس مقامات ایرانی و آمریکایی اظهار نظر کند. همه ما منتظر سخنرانی‌ها و مواضع ایشان هستیم که بعدا اعلام خواهد شد.»

از زمان انتخاب و انتصاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی تاکنون، هیچ تصویر، صدا یا ویدیویی از او منتشر نشده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته که بعید می‌داند موضوع گفت‌وگو با طرف آمریکایی دیگر در دستور کار حکومت باشد.

عباس عراقچی با وجود تهدیدهای واضح رسانه‌های سپاه مبنی بر بستن «تنگه هرمز»، مدعی شده که جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی‌اش چنین اقدامی نکرده‌اند و در ادامه گفته است: «آمریکا و اسراییل کل منطقه را ناامن کرده‌اند. به همین دلیل نفتکش‌ها و کشتی‌ها از عبور از تنگه هرمز می‌ترسند. جمهوری اسلامی تهدیدی برای نفتکش‌هذ و کشتی‌های باری در تنگه هرمز نیست.»