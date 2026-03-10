Tuesday, Mar 10, 2026

صفحه نخست » عباس عراقچی: منتظریم رهبر جدید صحبت کند تا مواضع جدید را بدانیم

araqchi.jpgایران وایر - «عباس عراقچی» وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گفت‌وگویی با «پی‌بی‌سی»، انتخاب «مجتبی خامنه‌ای» پسر «علی خامنه‌ای» به عنوان رهبر جدید حکومت را «تداوم ایستادگی برابر آمریکا و اسراییل» دانست و در عین حال گفت: «هنوز خیلی زود است که ایشان درباره مسایلی مانند تماس مقامات ایرانی و آمریکایی اظهار نظر کند. همه ما منتظر سخنرانی‌ها و مواضع ایشان هستیم که بعدا اعلام خواهد شد.»

از زمان انتخاب و انتصاب مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی تاکنون، هیچ تصویر، صدا یا ویدیویی از او منتشر نشده است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی همچنین گفته که بعید می‌داند موضوع گفت‌وگو با طرف آمریکایی دیگر در دستور کار حکومت باشد.

عباس عراقچی با وجود تهدیدهای واضح رسانه‌های سپاه مبنی بر بستن «تنگه هرمز»، مدعی شده که جمهوری اسلامی و نیروهای نظامی‌اش چنین اقدامی نکرده‌اند و در ادامه گفته است: «آمریکا و اسراییل کل منطقه را ناامن کرده‌اند. به همین دلیل نفتکش‌ها و کشتی‌ها از عبور از تنگه هرمز می‌ترسند. جمهوری اسلامی تهدیدی برای نفتکش‌هذ و کشتی‌های باری در تنگه هرمز نیست.»

اسماعیل کوثری: خامنه‌ای گفت اگر مجتبی «شهید» شد ایرادی ندارد اما اسیر نشود

اسماعیل کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، در یک برنامه تلویزیونی گفت مجتبی خامنه‌ای در «گمنامی» در خط مقدم جنگ ایران و عراق می‌جنگید.

کوثری افزود علی خامنه‌ای به او گفته بود اگر مجتبی خامنه‌ای «شهید» شد، ایرادی ندارد، اما نباید اجازه داد اسیر شود تا «دشمن» از او سوءاستفاده کند.

جلیلی: چنان از ترامپ انتقام می‌گیریم که دیگر جرات نکند از گزینه نظامی استفاده کند

سعید جلیلی، عضو شورای عالی امنیت ملی، دوشنبه ۱۸ اسفند ضمن تهدید دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گفت: «ترامپ بداند جمهوری اسلامی انتقامی می‌گیرد که دیگر جرات نکند از گزینه نظامی استفاده کند.»

کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی هم ۱۸ اسفند گفت: «پایان جنگ را جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و تنها زمانی به آن تن می‌دهد که مطمئن شود این حملات تکرار نخواهد شد.»


عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar10.jpg
بیعت "پرستوهای نظام" با مجتبی خامنه ای در تهران
tv10-1.jpg
تصاویری از یاسمین پهلوی در روز جهانی زن
one10.jpg
ادای احترام به پیکر سربازان امریکایی کشته شده در جنگ با ایران
oholic10.jpg
دشوار ترین دوران ها برای زندگی کردن
daily30-3.jpg
تصاویر لو رفته از معشوقه کت دامن پوش خامنه ای، ژیلا صادقی
goftar8-1.jpg
مژده خنجری؛ از بزرگ شدن در فرانسه تا ورود به صداوسیما
tv9.jpg
تصاویر سام اصغری با المان های ایرانی
oholic9.jpg
وقتی هوش مصنوعی شکوه ایرانِ قدیم را زنده می‌کند

از سایت های دیگر

روزی که طرفداران و مخالفان شاه در واشنگتن به‌جان هم افتادند
منشه امیر: من شخصاً هنوز بوی جنگ به مشامم می‌رسد
روزی که طرفداران و مخالفان شاه در واشنگتن به‌جان هم افتادند
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید

پر بیننده ترین ها



kayhan.jpg
نقش رسانه‌های فارسی‌زبان در ایجاد همبستگی ملی
janjal.jpg
راز تازه «زن ناشناس»؛ با یک سرنوشتی تراژیک
euro.jpg
چرا برخی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند؟ کشف عامل مشترک طول عمر در پژوهش جدید
iranmall.jpg
دستبند شیر و خورشید
goftar9-1.jpg
برکناری نادره رضایی؛ دارنده فیش حقوقی ۹۷ میلیونی
one26-2.jpg
فراز و فرود حسن روحانی مقام سیاسی و امنیتی!

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy