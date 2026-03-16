ارتش اسرائیل: فرماندهی اطلاعات رژیم به عنوان سپرانسانی در شرکت برق تهران مخفی شده بود

کیهان لندن - ارتش اسرائیل دوشنبه شب ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ طی بیانیه‌ای اعلام کرد نیروی هوایی با هدایت سازمان اطلاعات ارتش، «فرماندهی وزارت اطلاعات» رژیم تروریستی ایران را که در شرکت برق مستقر بود هدف قرار داد.

در بیانیه ارتش اسرائیل آمده، استقرار فرماندهی اطلاعات در ساختمانی متعلق به شرکت برق، به عنوان بخشی از الگوی عملیاتی تکراری است که طی آن رژیم زیرساخت‌های نظامی خود را در قلب محیط‌های غیرنظامی مستقر می‌کند.

ارتش اسرائیل همچنین تأکید کرد، «وزارت اطلاعات، نهاد اطلاعاتی مرکزی رژیم تروریستی ایران است که به عنوان ابزار اصلی رژیم برای نظارت بر فعالیت‌های شهروندان ایران عمل می‌کند و اطلاعاتی فراهم می‌آورد که امکان سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات را در طول سال‌ها میسر می‌سازد.»

در بخش دیگری از این بیانیه آمده «وزارت اطلاعات با سپاه پاسداران و سایر نیروهای مسلح همکاری می‌کند و عملیات تروریستی علیه دولت اسرائیل و جوامع یهودی در سراسر جهان را پیش می‌برد...حمله به این فرماندهی بخشی از تعمیق ضربه به ساختارهای اصلی رژیم و توانمندی‌های امنیتی آن است.»

اداره برق «میدان شهداء» ابتدای خیابان پیروزی، پشت ایستگاه مترو قرار دارد و باشگاه برق تهران نیز در آن مستقر است.