خبرنامه گویا - قتل هنری نواک، دانشجوی ۱۸ ساله حسابداری و مالی دانشگاه ساوتهمپتون، به یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی بریتانیا در سال‌های اخیر تبدیل شده است؛ پرونده‌ای که علاوه بر محکومیت قاتل، به دلیل عملکرد پلیس و نیروهای امدادی نیز با موجی از خشم عمومی و تحقیقات رسمی نهادهای نظارتی روبه‌رو شده است.

هنری نواک شامگاه ۳ دسامبر ۲۰۲۵ پس از جشن پایان ترم همراه با هم‌تیمی‌های فوتبال دانشگاه، در مسیر بازگشت به محل اقامت دانشجویی خود بود که با ویکروم دیگوا، مرد ۲۳ ساله‌ای از پیروان آیین سیک، روبه‌رو شد. آنچه به گفته دادگاه از یک مشاجره کوتاه آغاز شد، به حمله‌ای مرگبار انجامید. دیگوا با یک تیغه تشریفاتی ۲۱ سانتی‌متری موسوم به «کرپان» که سیک‌ها آن را به‌عنوان نمادی مذهبی حمل می‌کنند، پنج ضربه چاقو و چندین جراحت دیگر به نواک وارد کرد. ضربه‌ای که به قلب او اصابت کرد، مرگبار بود.

اما بخش جنجالی پرونده به دقایق پس از حمله بازمی‌گردد. دیگوا در برابر مأموران پلیس مدعی شد که هدف یک حمله نژادپرستانه قرار گرفته، عمامه‌اش از سرش افتاده و از سوی نواک مورد حمله واقع شده است. پلیس این روایت را پذیرفت و به جای بازداشت ضارب، هنری نواک را در حالی که روی زمین افتاده و در حال خونریزی بود، دستبند زد.

🇬🇧 Bodycam footage has been released showing Henry Nowak begging for an ambulance before being handcuffed behind his back.



Nowak: "I've been stabbed"



Officer: "I don't think you have mate"



Follow: @europa pic.twitter.com/WqYV760Y14 -- Europa.com (@europa) June 1, 2026

تصاویر دوربین همراه مأموران که بعداً منتشر شد نشان می‌دهد نواک دست‌کم ۹ بار به صراحت می‌گوید که چاقو خورده و نمی‌تواند نفس بکشد، اما یکی از مأموران در پاسخ می‌گوید: «فکر نمی‌کنم این‌طور باشد رفیق.»