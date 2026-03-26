...ایران اینترنشنال یکی دو تا برنامه ی تحلیلی داره که ارزش دیدن داره مثل تحلیل های آقای مراد ویسی و مجتبی پورمحسن. من گاهی هم تفسیرهای آقای محمد رهبر رو نگاه می کردم چون به نظرم می رسید روی نقاط خوبی انگشت میذاره ولی این هفته با کمال تاسف دیدم که این روزنامه نگار سابقا اصلاح طلب که توو نشریات اصلاح طلب مثل همشهری و هم میهن و شرق این ها قلم می زد و پونزده شونزده سالی در جمهوری اسلامی کار مطبوعاتی می کرد نظرهایی در باره ی جنگ امریکا و اسراییل علیه جمهوری نکبت اسلامی ارائه می ده که دقیقا مطابق هست با نظر حزب اللهی ها و حکومتی ها که تمام کاسه کوزه رو روو سر نتانیاهو و اسراییل می شکنن و عمل اونا رو در جهت نابود کردن ایران می دونن.

اینجا بود که باز متوجه شدم به عزیزان اصلاح طلب به خارج اومده و به خارج پناهنده شده و اپوزیسییون شده به هیچ وجه در هیچ زمانی نمیشه اطمینان کرد و اون ها رو انسان های پایدار در عقیده ی سیاسی و خواهان منافع ملی و ملت ایران دونست.

ممکنه بگید حالا پرداختن به این آقا چه ضرورتی داره؟ ضرورت داره از این نظر که اولا میلیون ها نفر تلویزیون ایران اینترنشنال رو نگاه می کنن و احتمالا برنامه های تفسیر کوتاه جناب محمد رهبر هم بیننده های زیادی داره، و اگه حرف های او که سعی می کنه در قالب خوب و مناسبی ارائه بشه کوچکترین تاثیری بر ذهن مخاطب و بخصوص مخاطب جوان داشته باشه باید در مقابل اون نه تنها واکنش نشون داد بلکه باید به شدت واکنش نشون داد.

در برنامه دو سه شب پیش ایشون که ایشون یک طرف صحنه می ایسته و خانم فریبا شیرازی در طرف دیگه و عکس هایی که ایشون انتخاب کرده در وسط این دو نفر پخش میشه و جناب رهبر تفسیر کوتاهی بر این عکس ها ارائه میده، این هفته ایشون برنامه اش را با چند سوال مردمی شروع کرد و گفت مردم میگن:

چند وقت دیگه اگه برق قطع شد، چکار کنیم؟ چند وقت دیگه اگه آب قطع شد، چکار کنیم؟ چند وقت دیگه اگه توو خاک و خل و ویرانه ها دارید میچرخین، چطور امنیتتون رو حفظ کنید؟

خب این سوال ها منطقی هست و وقتی در شرایط جنگی هستیم این سوال ها پیش میاد و باید به اون ها جواب داد. اما وقتی جلوتر می ریم متوجه میشیم که این سوال ها کاملا هدفمند مطرح میشه که خلاصه اش اینه:

جنگ بَدِه و جنگ باید تموم بشه و جنگ ایران برانداز ه و نتانیاهو به اندازه ی جمهوری اسلامی خواهان جنگه!



