Thursday, Mar 26, 2026

صفحه نخست » پستان به تنور چسباندن تحلیلگر ایران اینترنشنال برای جمهوری اسلامی؛ ف. م. سخن

5ba6eaba0148ca705e325cf1ebb9f5ede2038fa5.png...ایران اینترنشنال یکی دو تا برنامه ی تحلیلی داره که ارزش دیدن داره مثل تحلیل های آقای مراد ویسی و مجتبی پورمحسن. من گاهی هم تفسیرهای آقای محمد رهبر رو نگاه می کردم چون به نظرم می رسید روی نقاط خوبی انگشت میذاره ولی این هفته با کمال تاسف دیدم که این روزنامه نگار سابقا اصلاح طلب که توو نشریات اصلاح طلب مثل همشهری و هم میهن و شرق این ها قلم می زد و پونزده شونزده سالی در جمهوری اسلامی کار مطبوعاتی می کرد نظرهایی در باره ی جنگ امریکا و اسراییل علیه جمهوری نکبت اسلامی ارائه می ده که دقیقا مطابق هست با نظر حزب اللهی ها و حکومتی ها که تمام کاسه کوزه رو روو سر نتانیاهو و اسراییل می شکنن و عمل اونا رو در جهت نابود کردن ایران می دونن.

اینجا بود که باز متوجه شدم به عزیزان اصلاح طلب به خارج اومده و به خارج پناهنده شده و اپوزیسییون شده به هیچ وجه در هیچ زمانی نمیشه اطمینان کرد و اون ها رو انسان های پایدار در عقیده ی سیاسی و خواهان منافع ملی و ملت ایران دونست.

ممکنه بگید حالا پرداختن به این آقا چه ضرورتی داره؟ ضرورت داره از این نظر که اولا میلیون ها نفر تلویزیون ایران اینترنشنال رو نگاه می کنن و احتمالا برنامه های تفسیر کوتاه جناب محمد رهبر هم بیننده های زیادی داره، و اگه حرف های او که سعی می کنه در قالب خوب و مناسبی ارائه بشه کوچکترین تاثیری بر ذهن مخاطب و بخصوص مخاطب جوان داشته باشه باید در مقابل اون نه تنها واکنش نشون داد بلکه باید به شدت واکنش نشون داد.

در برنامه دو سه شب پیش ایشون که ایشون یک طرف صحنه می ایسته و خانم فریبا شیرازی در طرف دیگه و عکس هایی که ایشون انتخاب کرده در وسط این دو نفر پخش میشه و جناب رهبر تفسیر کوتاهی بر این عکس ها ارائه میده، این هفته ایشون برنامه اش را با چند سوال مردمی شروع کرد و گفت مردم میگن:

چند وقت دیگه اگه برق قطع شد، چکار کنیم؟ چند وقت دیگه اگه آب قطع شد، چکار کنیم؟ چند وقت دیگه اگه توو خاک و خل و ویرانه ها دارید میچرخین، چطور امنیتتون رو حفظ کنید؟

خب این سوال ها منطقی هست و وقتی در شرایط جنگی هستیم این سوال ها پیش میاد و باید به اون ها جواب داد. اما وقتی جلوتر می ریم متوجه میشیم که این سوال ها کاملا هدفمند مطرح میشه که خلاصه اش اینه:

جنگ بَدِه و جنگ باید تموم بشه و جنگ ایران برانداز ه و نتانیاهو به اندازه ی جمهوری اسلامی خواهان جنگه!


مطلب قبلی...
bunker.jpg
مقام‌های جمهوری اسلامی زیر زمین‌اند
مطلب بعدی...
kuwait.jpg
شوک در سازمان ملل

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar26.jpg
بازار کم رمق تجریش در سایه بمباران تهران
daily26-1.jpg
سلبریتی های حکومتی در هلال احمر
one26.jpg
مطالبات حامیان رهبر مقوایی در تهران
daily26.jpg
تازه ترین تصاویر از دنیز دایی دختر علی دایی
goftar12-1.jpg
از برنامه تلویزیونی بفرمایید شام تا به عشق رهبر فرزانه در تهران
daily29.jpg
داستان دختری که به دستور مریم رجوی خودسوزی کرد
daily25.jpg
زندگی خانوادگی برزو ارجمند در چند تصویر دیده‌نشده
goftar25.jpg
مراسم نوروزی مریم رجوی در کمپ اشرف در آلبانی

پر بیننده ترین ها



janjalkhabar.jpg
هوش مصنوعی به بازیگر معروف هالیوود جان دوباره می‌دهد
gtv.jpg
مهناز افشار مجری شوی جدید "زن روز" شد
euro.jpg
گردشگران در این کلیسای کج تعادل خود را می‌سنجند!
iranmall.jpg
قاب عکس رضا شاه بزرگ
goftar25-1.jpg
سید محمد خاتمی در مراسم سالگرد پدرش
kayhan.jpg
جمهوری اسلامی با شعار نمی‌رود!

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy