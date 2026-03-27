ایندیپندنت فارسی - با گذشت سه هفته از معرفی مجتبی خامنهای به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی، همچنان صدا و تصویر جدید از او منتشر نشده و رسانهها و نهادهای حکومتی به انتشار تصاویر هوش مصنوعی و ساختگی از او ادامه میدهند.
در تازهترین مورد، «دیوارنگاره»ای در چهارراه جمهوری نصب شده که در آن تصویری ساختگی از مجتبی خامنهای دیده میشود که در دست راست خود سلاحی نگهداشته، اما دست چپش به وضوح دیده نمیشود و پاهای او پشت سنگر پنهان شدهاند.
مقامات جمهوری اسلامی تا کنون بهطور رسمی توضیح ندادهاند که چرا در صورتی که دیگر مقامات از مخفیگاه مصاحبه میکنند، چرا صدا یا ویدیویی جدید از مجتبی خامنهای منتشر نمیشود. برخی نیز از مجتبی خامنهای با عنوان «جانباز جنگ رمضان» یاد کردهاند.
با این حال سرویسهای اطلاعاتی غرب و اسرائیل در برآوردهای خود به این نکته اشاره کردهاند که او در جریان حمله هوایی بهشدت مجروح شده و پس از آن یا توانایی فعالیت ندارد و در کماست و یا مرده است. دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا نیز در موضعگیريهای خود گفته که نمیداند مجتبی خامنهای زنده است یا مرده اما اگر زنده باشد از «ریخت افتاده است.»
جملهای که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا نیز آن را در توصیف وضعیت سومین رهبر جمهوری اسلامی بهکار برده است.